Vídeo y Fotos: Lorena Meritano obtuvo la bendición del papa Francisco

Muchas veces soñé con esta bendición y con tus palabras @pontifex_es . Mi Fe me sostuvo y el amor me sanó. Gracias a Dios. @Pontifex_es Un día memorable para la eternidad. Les comparto algunos instantes de una charla y encuentro que me marcarán para siempre. Gracias. #lorenasobreviviente #junio #2018 #roma #Misa #vaticano #papafrancisco

