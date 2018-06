ZTE Blade Z Max, un celular barato con cámara doble y enorme batería

El ZTE Blade Z Max tiene enorme pantalla Full HD y batería de 4,080mAh

El celular ZTE Blade Z Max tiene dos características a destacar: una batería más poderosa (de 4,080mAh) y una cámara doble de 16 y 2 megapixeles.

El ZTE Blade Z Max, que se vende a través de MetroPCS, el servicio de prepago de T-Mobile, tiene un precio sugerido por los fabricantes de $130 dólares. O sea, es un teléfono barato — y se nota.

El ZTE Blade Z Max tiene enorme pantalla Full HD y está recubierta por un cuerpo algo tosco que no se distingue demasiado de teléfonos anteriores de esta marca. Su espalda es de plástico, con una textura rugosa que, si bien hace que no se resbale, también lo vuelve poco refinado a la vista. El lector de huellas ubicado en su espalda es muy difícil de manipular con manos pequeñas. Además, los botones no son físicos.

Por otro lado, están sus aspectos sobresalientes. Su cámara doble es muy adecuada para lograr fotos con efecto de profundidad, aunque, por supuesto, no cuenta con la precisión y la calidad fotográfica de teléfonos de gama más alta. No obstante, el software de las cámaras de ZTE está muy bien hecho y compensa las deficiencias del hardware con un procesamiento de imágenes muy acertado. Una novedad muy atractiva es que ahora la cámara frontal de 8 megapixeles permite videos selfie con filtros muy divertidos, además de las tradicionales fotos con efecto belleza.

Tiene un procesador es un Qualcomm Snapdragon 435, viene con 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento, que se puede expandir hasta 128GB mediante la ranura microSD que está ubicada en el mismo sitio que el espacio para el chip.

Por Mariana Marcaletti, CNET en Español