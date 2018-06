Esposo de Kate Spade confirma depresión y ansiedad como causas de suicidio

Estaban separados, pero no habían hecho solicitud de divorcio

“Kate era la mujer más bella del mundo. Fue la persona más amable que he conocido y mi mejor amiga durante 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida, y ni siquiera podemos comenzar a comprender la vida sin ella. Estamos profundamente desconsolados y ya la extrañamos”.

Así comenzó Andy Spade el comunicado que envió ayer a la prensa, un día después de que su esposa y socia, la diseñadora Kate Spade, fuese encontrada muerta en su apartamento de Park Avenue y su hermana dijera no estar sorprendida por la noticia del suicidio.

“Kate sufrió de depresión y ansiedad durante muchos años. Ella estaba buscando activamente ayuda y trabajando en estrecha colaboración con sus médicos para tratar su enfermedad, una enfermedad que afecta demasiadas vidas. Estuvimos en contacto con ella la noche anterior y ella sonaba feliz. No había ninguna indicación ni advertencia de que haría esto. Fue un shock completo. Y claramente no era ella. Había demonios personales contra los que estaba luchando”, prosigue la declaración de su esposo.

Luego admite que se habían separado, pero que no se había roto la relación familiar. “Durante los últimos 10 meses hemos vivido por separado, pero a pocas cuadras uno del otro. Bea (la hija adolescentes de ambos) vivía con nosotros dos”.

“Nuestra hija fue nuestra prioridad. No estábamos legalmente separados, y nunca discutimos el divorcio. Éramos mejores amigos tratando de superar nuestros problemas de la mejor manera que sabíamos. Estuvimos juntos por 35 años. Nos queríamos mucho y simplemente necesitábamos un descanso”.

Kate “estuvo en los últimos 5 años atendiendo a un médico de forma regular y tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad. No hubo abuso de sustancias o alcohol. No hubo problemas de negocios Nos encantó crear nuestros negocios juntos. Estábamos criando a nuestra hermosa hija. Aún no he visto ninguna nota y me horroriza que un mensaje privado a mi hija haya sido compartido tan despiadadamente con los medios”, comentó en referencia a una supuesta carta que la diseñadora dejó a su hija Frances Beatrix Spade, una adolescente de 13, en la que le decía que le preguntara a su padre sobre las causas de su suicidio, según New York Post.

“Mi principal preocupación es Bea y proteger su privacidad mientras lidia con el dolor inimaginable de perder a su madre. Kate amaba a Bea mucho”, cierra la declaración escrita.

Previamente, su hermana Reta Saffo afirmó que la diseñadora sufrió años de depresión y se rehusó a obtener ayuda médica, por temor a cómo eso afectaría su imagen de mujer feliz y exitosa. Dijo además que el suicidio del actor Robin Williams la había afectado y pudo haberle servido de modelo.