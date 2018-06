Un banquete aliñado con mucha salsa

Oscar D' León cuenta qué tiene preparado para el New York Salsa Festival que se celebra este sábado en el Barclays Center

Este fin de semana Nueva York es boricua, y por tal los amantes de la salsa podrán disfrutar de un gran banquete musical con la música que mejor representa a la isla: la salsa.

Se trata de la edición número 34 del New York Salsa Festival que esta vez contará con la participación de artistas como Willie Colón, Oscar D’ León, Rey Ruiz, Andy Montañez, Eddie Santiago y Tito Nieves.

Para el cantante venezolano, Oscar D’ León será una noche inolvidable tanto para el público como para él, ya que tiene muchas ansias de reencontrarse con los bailadores neoyorquinos.

“Pienso que el movimiento salsero en general está un poco dormido, por eso es transcendental poder contar con eventos de la magnitud del New York Salsa Festival, el cual mantiene viva la llama y la pasión por esta música. Voy con lo mejor de mi repertorio, estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien en esa gran noche”, comenta sobre el concierto pautado para este sábado 9, en el Barclays Center en el que también actuarán Tony Vega, Los Adolescentes y David Pabón, entre otros.

El repertorio de D’ León es sinónimo de energía y entusiasmo, un factor que se no sólo queda plasmado en sus canciones sino que además se percibe en su personalidad. El artista, que el año pasado celebró 45 años en la música, asegura que mantener la esperanza y el optimismo aún en medio de fuertes situaciones ha sido determinante en su carrera.

“He pasado por momentos difíciles en mi trayectoria, pero eso no me ha frenado. Soy de los que piensa que es importante enfrentar los problemas y asumir cada obstáculo como una enseñanza. Siempre habrá gente con criterios diferentes al nuestro y es algo que no podemos cambiar, lo que si podemos modificar es la manera como manejamos los problemas”, agrega el intérprete de temas como ‘Mi bajo y yo’, ‘Llorarás’ y ‘Siéntate ahí’.

Al hablar de su natal Venezuela y del panorama político que vive la nación, el artista afirma que anhela un escenario diferente para su gente, en el que puedan recuperar la tranquilidad. También habla de los recuerdos de su patria que le llenan de nostalgia.

“Sueño con la paz, mi mayor aspiración para Venezuela es sin duda la paz. Quisiera que nuestro país volviera a vivir su esplendor, que volvamos a disfrutar de nuestros paisajes, de fiestas en todas las casas. Esos tiempos cuando Venezuela era un escenario ideal para orquestas extranjeras. Estoy confiado en que esto pasará, que habrá cambios”, comenta el cantante también conocido como ‘El león de la salsa’

De igual manera, señala que aunque tendrá poco tiempo para recorrer la ciudad, le es grato regresar a Nueva York y tener contacto directo con el público que le ha seguido fielmente a lo largo de su trayectoria.

“Me gusta mucho esta ciudad, todo lo que ofrece. Nueva York también me ha brindado siempre grandes alegrías durante toda mi trayectoria”, concluye.