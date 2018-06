Critican a Chiquis Rivera por regresar con Lorenzo Méndez

Dicen que el romance es pura publicidad

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sorprendieron a todos cuando publicaron una foto donde se miraban tiernamente amorosos tras protagonizar multiples escándalos mediáticos.

La razón de la foto es que lanzaron una nueva canción titulada “Amándote”, un primer dueto entre la pareja. Lo que al principio se especulaba que solo era un trabajo anterior a su ruptura, desmintió la hija de Jenni Rivera, confirmando a Univision Entretenimiento que se habían reconciliado.

El reencuentro entre los dos cantantes se habría dado hace algunos días en privado en donde se dijeron “muchas cosas” y arreglaron sus diferencias.

Lo que si es verdad es que los fans de ambos se sienten decepcionados y piensan que todo ha sido por publicidad de su nuevo sencillo.

“¿Es en serio? ¿Otra vez juntos? Se dejan unos días para descansar el uno del otro, ¿o como?“, se preguntaba un usuario. “Ya enfadaron con lo mismo, es pura promoción. No ven que la Chiquis ya no sabe que hacer para tener fama. Ya agarra la onda Chiquis, tú no sirves para cantar, tú no cantas, tú gritas“, expresó otro fan.

“Parecen niños. Maduren. Cada vez que sacan algo salen con que si andan y que son pareja, al día siguiente ya no”, observó otro usuario.

La incógnita de un usuario en Instagram fue alrededor de que si habrá otro anillo de compromiso escribiendo, “otra vez. otro anillo”.

