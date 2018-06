El Fitbit Alta HR detecta el tipo de ejercicio que haces de forma automática

Sin embargo, no tiene GPS ni se puede sumergir en el agua

El Fitbit Alta HR es uno de los monitores físicos con lector de ritmo cardíaco más esbeltos que existen en la actualidad y, según la empresa, reclama su lugar entre los más delgados del mundo. Su precio varía según donde lo compres, pero lo hemos visto oscilar entre $117 dólares y $149 dólares.

Es también es uno de los más completos: detecta diferentes actividades de forma automática, te informa en su pantalla tus logros más recientes, sigue tus pasos y tus calorías quemadas y hasta te proporciona un informe detallado (y casi obsesivo) de las etapas de tu sueño.

Sin embargo, el Fitbit Alta HR no resuelve la paradoja de los wearables de la empresa, pues aún es necesario elegir un monitor para cada ocasión porque no hay uno que lo logre todo (y conserve la belleza). No se puede sumergir en el agua como el Flex 2; no tiene GPS (como el Surge) ni distingue cuando subimos escaleras (como el Charge 2).

Si no te importan estas carencias, el Fitbit Alta HR puede que sea uno de los monitores más bonitos y más prácticos del momento.

Por Mariana Marcaletti, CNET en Español