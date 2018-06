3 series políticas en Netflix y HBO que puedes ver en español

La política puede ser difícil, pero a veces tiene una mirada divertida

¿No hablas inglés o simplemente no disfrutas viendo las mejores series en un idioma que no es el tuyo? No hay problema porque Netflix y HBO tienen disponibles series en tu idioma.

¿No eres usuario de Netflix o HBO y usas otros servicios de streaming Tv? Solo haz click en el link y mira nuestra variedad de contenidos para todos los gustos.

Esta es quizá la serie que lidera este género desde hace algún tiempo. Muchos la califican como predictora del funcionamiento del gobierno estadounidense. Ha sido adictiva entre los amantes de la política. Esta, a diferencia de las que vienen en la lista, está disponible en español hablado, no solo con subtítulos.

Cuenta la historia de las alianzas políticas más difíciles. De relaciones interesadas de poder. Evidencia los conflictos constantes que se viven en un cargo político. Si has oido que este no es un campo limpio, acá te darás cuenta a qué se refieren con el comentario.

Una comedia política que explora hechos hasta ahora no sucedidos en la historia, como tener a una mejor como presidente de los Estados Unidos. Comentarios que disfrutarás si eres un seguidor de la política o aún si no tienes idea de cómo funciona. Hay actitudes que simplemente no se pueden asumir en ciertos cargos. Riete de las situaciones en las que los personajes se ven envueltos, gracias a la inexperiencia e ingenuidad.

La serie disponible en HBO, cuenta con subtítulos en español.

Una serie documental. ¿Cuáles fueron las circunstancias, los momentos por los que el candidato pasó? Reconstruye un importante episodio de la historia política estadounidense. No solo verás el momento de su muerte, conocerás lo que este personaje significó para el país.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.