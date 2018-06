Hackean a ex de Lorenzo Méndez, Claudia Galván, y le piden dinero

Someone tell Claudia Galvan i got her account back Esto fue lo que paso, el hombre que jackeo a Claudia estaba vendiendo la cuenta a $300 yo me ise la que la iva a comprar, ise una transaccion falsa el hombre se la creyo y me paso la cuenta 😂 diganle a Claudia mi intencion no es quedarme con la cuenta 😀

