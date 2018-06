Miles de estudiantes son orientados por graduados de NYU para elegir universidad

Durante este curso, 12,600 estudiantes de 42 institutos de NYC han recibido ayuda de estos tutores

Los estudiantes de la ciudad de Nueva York se encuentran estos días en plena fase de decisiones sobre su futuro académico. Muchos de ellos deben pensar hacia qué disciplina quieren dirigir sus estudios universitarios y dónde hacerlo.

Además, la mayoría necesita ayuda para su elección, especialmente los estudiantes latinos. Por este motivo, la universidad neoyorquina NYU −junto con otras 23 de todo el país−, cuenta con un programa para ayudar a que estos alumnos recién salidos del instituto escojan la mejor opción para sus estudios.

En el marco de este plan, NYU tiene un grupo de orientadores (College Advising Corps, CAC) formado por recién graduados en alguna de estas 24 universidades y que voluntariamente ayudan a estudiantes que están finalizando el instituto.

Pedro Cordova es uno de los universitarios que forma parte del CAC y que ha ayudado a estudiantes como Edson Levya. Pedro es tan solo unos años mayor que Edson, que es estudiante de la escuela experimental Lab School of Finance and Technology en El Bronx. Edson es hijo de inmigrantes y pertenece a una familia con bajos ingresos, al igual que su orientador, por lo que no tenía mucha información sobre los procesos de solicitud. Tutor y alumno tienen otra cosa en común: ambos son han logrado éxitos académicos.

Pedro tuvo que superar distintos obstáculos para finalmente graduarse en NYU y por ello conocía perfectamente las dificultades que tenía Edson, quien ha sido admitido en la Universidad de Southern California (USC) para comenzar estudios de cine el próximo otoño.

Edson reconoce que Pedro fue no solo un orientador sino también un amigo en su camino hacia la universidad. El alumno reconoció que Pedro le ayudó a buscar las universidades más acordes a su capacidad financiera, así como a sus necesidades sociales y académicas, y no simplemente por ser una institución de renombre. Además, Edson le ayudó a preparar el SAT y a conseguir una buena nota para aplicar a las mejores facultades.

Miles de estudiantes orientados por graduados de NYU

En 2011,12 consejeros del CAC de NYU ayudaron a 3,600 estudiantes en 12 institutos de la ciudad de Nueva York. La mitad de los orientadores son latinos. El 86% de estos estudiantes tienen comida gratis o a un precio reducido. Del total de estos estudiantes, el 95% son estudiantes de color de los cuales más de la mitad son latinos.

Cinco años después, el grupo de orientadores y el número de alumnos beneficiarios del programa siguen creciendo. Durante el año académico 2017-18, 46 orientadores de esta organización están proporcionando recomendaciones y apoyo a 12,600 estudiantes de 42 institutos de la ciudad.

Y se espera que el apoyo llegue a cada vez más futuros universitarios. Así, se prevé que el grupo de consejeros de NYU proporcione orientación a estudiantes de 100 institutos de la ciudad durante el año académico 2019-2020.

Más posibilidades de aplicar y ser admitido

Un total de 646 orientadores graduados de 28 universidades ayudan a estudiantes de institutos de 14 estados.

En Estados Unidos, los estudiantes que reciben orientación del CAC tienen un 30% más de inclinación por aplicar a una universidad. En Nueva York, este porcentaje se incrementa hasta el 64%.

El número de estudiantes que se ha matriculado en alguna universidad del país se ha incrementado menos de un 1% desde 2010. En Nueva York, sin embargo, orientadores del CAC han ayudado a que un 22% más de estudiantes formalicen su matrícula en una universidad en los dos últimos años.

Gracias a este programa de orientación, el 24% de los estudiantes de todo el país tiene más posibilidades de ser admitido en una universidad.