ONG de Westchester ayuda a latinos a entrar en las mejores universidades

La organización Latino U College Access ha ayudado ya a 100 estudiantes a matricularse en las mejores universidades

Muchos jóvenes latinos de Westchester son los primeros de sus familias en ir a la universidad. Para muchos de ellos, la aplicación puede ser difícil y agobiante, especialmente si sus padres no hablan inglés con fluidez o no entienden el sistema educativo superior de Estados Unidos. De hecho, muchos niños talentosos que provienen de familias con bajos ingresos son excluidos del proceso o ni siquiera aplican a las universidades que no sean acordes a su potencial académico o sus recursos financieros.

Con el objetivo de acabar con estas diferencias, la organización benéfica Latino U College Access, de Westchester, ayuda a futuros estudiantes universitarios hispanos a conseguir becas para estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos, como Harvard, Princeton y Columbia. Esta organización ha estado trabajando con distritos escolares locales durante los últimos cinco años con el objetivo de asegurar que los estudiantes hacen realidad sus sueños de estudiar en la universidad. Además, Latino U College Access ha ayudado ya a 100 estudiantes a aplicar y matricularse con éxito en la universidad.

“No estaba familiarizado con el proceso de solicitud y necesitaba ayuda”, dijo Darwin Arias, un estudiante del Ossining High School. Hijo de un trabajador de la construcción y de una empleada en una tintorería, Arias siempre ha sido un estudiante excelente. Además, siempre tuvo en mente que ir a la universidad era lo más importante que podía hacer por su familia. Y así fue: gracias a la ayuda de esta organización, Arias comenzará a estudiar en Columbia el próximo curso con una beca completa de cuatro años.

Sabrina Morales será otra de las beneficiarias de esta iniciativa. Estudiante del Fox Lane High School en Bedford, será beneficiaria de una beca casi completa para realizar sus estudios en Harvard. Morales es la primera estudiante de Latino U que es admitida en esta prestigiosa universidad. La joven quiere estudiar pre-medicina y especializarse en diabetes juvenil, enfermedad que padece su hermano pequeño.

Y el de Andrés Castillo es un sueño ya cumplido. Castillo se graduará el próximo 5 de junio como uno de los mejores estudiantes de su clase en la universidad de Princeton. Castillo reconoce que el camino no fue fácil y que sus padres nunca le pudieron ayudar con los deberes del colegio. “Tuve que hacer todo por mí mismo. Cuando empecé a pensar sobre la universidad, me sentí como si estuviera escalando una montaña… te has esforzado tanto para llegar a la cima, que ahora te sientes atascado enfrentándote a este cráter”. En Perú, su país natal, el padre de Castillo ejercía como ingeniero eléctrico y su madre contable, pero cuando llegaron a Estados Unidos tuvieron que cambiar sus trabajos por un taxi para mantener a su familia. “Mis padres sacrificaron sus carreras para que yo pudiera tener oportunidades educativas. Eso fue parte de lo que me impulsó para lograr el éxito. Quiero honrar a mis padres y a lo que han sacrificado por mí”.