Video: Lesbianas se besan y conductor de Uber las tira del auto en Brooklyn

El incidente fue grabado con un teléfono celular por una de las mujeres y se ha vuelto viral en YouTube

Un beso que para ellas era una expresión normal de afecto, representó un acto de “irrespeto” para el conductor de Uber que las trasladaba desde Brooklyn a Manhattan, y por ello fueron obligadas a bajarse del vehículo antes de que llegaran a su destino.

En pleno Mes del Orgullo Gay en la Gran Manzana, esa fue la experiencia que vivieron el pasado sábado Emma Pichl, de 24 años, y su novia Alex Iovine, de 26, quienes fueron confrontadas por el chofer que repentinamente detuvo el auto luego que las viera besándose en el asiento trasero.

En un video subido en YouTube se muestra el momento en que el conductor sale del auto y obliga a la pareja de lesbianas a bajarse. Las imágenes, que se han vuelto virales, han La provocado fuertes comentarios de rechazo contra el chofer a quien han catalogado de homofóbico.

Las chicas, que son pareja desde hace dos años, acababan de salir de la fiesta de un amigo en el Pig Beache en Gowanus, y usaban el servicio del Uber para llegar hasta el East Village.

“Ya íbamos sobre el puente de Manhattan rumbo a la ciudad. Estábamos sentadas en los lados opuestos del asiento trasero. En un momento nos juntamos y nos besamos muy rápido, y cinco minutos más tarde el conducto paró el auto”, dijeron las jóvenes a varios medios locales.

Acto seguido, contaron, el conductor les gritó: “Ustedes no deberían hacer eso… no hagan eso”. Fue allí cuando el hombre abrió la puerta del vehículo y las obligó a bajarse.

“Pensé que estaba bromeando y luego Alex dijo, ‘yo no creo que está bromeando’, y nos bajamos”, contó Pichl.

La pasajera, que aseguró que ninguna estaba ebria al momento del incidente ocurrido alrededor de las 5 p.m., contó que el conductor luego de dejarlas tiradas se fue de la escena a toda velocidad y los $22 dólares del viaje les fue cobrado, a pesar que nunca llegaron a su destino.

En las imágenes del video, que fue grabado por una de las chicas, se ve al conductor, que no había sido identificado, diciendo que “ustedes no tienen el permiso de hacer eso… es irrespetuoso, es irrespetuoso. No quiero discutir con ustedes, solo bájense de mi auto”.

La pareja presentó una queja con la compañía Uber, la cual las contactó este lunes, pidiendo disculpas y ofreciendo la devolución completa del monto del cargo por el viaje que no completaron.

Un vocero de la empresa indicó en un comunicado que, “Uber no tolera ninguna clase de discriminación, y estamos contactando a las pasajeras que fueron víctimas de esta experiencia. Estamos investigando y tomaremos las medias apropiadas”.