Video: Captan a Lupillo Rivera con ‘fan’ que besó durante concierto

En medio del proceso de divorcio, Lupillo parece haber encontrado un nuevo amor

Aunque Lupillo Rivera negó conocer a la “fan” que besó durante uno de sus conciertos, el cantante fue captado con la misma en circunstancias que dan mucho que pensar.

El hermano de Jenni Rivera parece haber iniciado un romance con Liz García, quien posiblemente resida en San Diego, California de acuerdo al programa “Suelta la sopa”. El mismo show lo siguió y grabó al momento de que él y García se vieron para ir a comer a un restaurante de sushi.

También hicieron varias rondas por la residencia de Lupillo en Temecula donde vieron un auto similar al de Liz. Cabe mencionar que el carro estuvo en la casa del famoso toda una noche.

¿Será que Lupillo ya se está olvidando de Mayeli?

Lupillo había dicho que el no conocía a la “fan” que besó durante su concierto.

“A mi se me ocurrió subir a una muchacha, cantarle una canción y darle un beso“, dijo Rivera en un Facebook live. “Parece que a la muchacha la están atacando muy feo y la muchacha no tiene nada que ver, la muchacha no la conozco y no se quien sea. Ahora que ya tengo su información si me voy a comunicar con ella, eso si lo voy a hacer”.

“Ahora la gente le está diciendo a ella ‘quitamaridos’ y no es así. Yo ya estoy divorciado, yo ya soy una persona separada, yo ya estoy rehaciendo mi vida y puedo besar a quien me de mi regalada gana. No se como se llama, voy a buscarla, voy a saludarla, la voy a invitar a un desayuno o algo para que no pase un momento desagradable.”, agregó.