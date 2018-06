Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana puedes disfrutar de un concierto con el bachatero dominicano, Anthony Santos y de los más diversos festivales, musicales y culinarios, en los cinco condados de la ciudad.

Jueves 14

Festival de cine en Lincoln Center

Asiste a un festival de cine que reúne producciones en torno a los derechos humanos. Se trata del Human Rights Watch Film Festival en Lincoln Center que trae cintas de todo el mundo sobre verdad, justicia y dignidad. Esta noche puedes ver el documental ‘On Her Shoulders’, mañana viernes ‘Voices of the Sea’, y el sábado 16 y domingo 17 el documental venezolano titulado ‘Mujeres del caos venezolano’, dirigido por Margarita Cárdenas. Información: https://ff.hrw.org/new-york

Clases de capoeira

Ejercítate y echa a un lado el estrés durante una clase en la que podrás aprender nociones básicas de capoeira, una fascinante técnica brasileña de artes marciales. Esta actividad gratuita se repite todos los jueves hasta el próximo día 28. De 6:30 a 8 p.m., en el en el Jardín Memorial Grove en Van Courtland Park Información: http://www.nycgovparks.org

Aprende a bailar tango

Sumérgete en el seductor tango argentino de la mano de experimentados profesores, que te enseñaran a bailar este ritmo de forma gratuita. Aprende pasos en ‘Everybody Tango!’ una sesión introductoria que podrás disfrutar al aire libre. Las clases, que estarán disponibles hasta el próximo 26 de julio, comienzan a las 6:30 p.m., y se prolongarán hasta las 8:30 p.m. En Fishing Pier en 125th St., y Marginal St. Información: http://www.riversideparknyc.org

Viernes 15

Concierto: Guillermo Dávila

El cantante y actor venezolano, Guillermo Dávila ofrecerá un concierto en la discoteca La Boom en Queens. El artista conocido por temas como ‘Barco a la deriva’ y ‘Cuando se acaba el amor’, interpretará sus más grandes éxitos acompañado de una orquesta en vivo. La función también incluirá la participación de Dj Kazzanova yy Dj Sixty. En 56-15 Northern Blvd. 2Fl. Woodside. Información: http://www.laboomny.com

Noche de salsa

Acompaña al pianista y arreglista puertorriqueño, Arturo Ortiz y la orquesta 7 Con Calle en una noche de salsa en el que cantará temas del álbum ‘Cuentos de la calle’, entre otras composiciones. Esta función incluirá dos sesiones de música una a las 11:30 p.m., y otra a la 1:30 a.m. En González y González, ubicado en 192 de Mercer Street. Precio de admisión: $10. Información: http://www.gygnyc.com

Sábado 16

Concierto: Anthony Santos

El bachatero dominicano, Anthony Santos estará en concierto en Radio City Music Hall en una función que ha titulado ‘La historia de mi vida’, en donde interpretará sus mayores éxitos. El artista conocido como ‘El mayimbe de la bachata’, incluye en su repertorio canciones como ‘Por mi timidez’, ‘Creíste’, ‘Ay, mujer’, entre otros. Entradas desde $55. Información: http://www.ticketmaster.com

Asiste al Desfile de las Sirenas en Coney Island

No te puedes perder la edición número 36 de la fiesta anual Mermaid Parade. El evento creado por la organización sin fines de lucro Coney Island USA, contará más de 3,000 personas provenientes de los cinco condados de la ciudad ataviados entre los más coloridos y creativos disfraces. A partir de la 1 p.m., el desfile partirá desde la intersección entre las calles West 21 y Surf Avenue. Información: http://www.coneyisland.com

Fiesta de disfraces y jazz

Reúne a toda la familia y disfruta de un día completo al aire libre en Governor’s Island y participa de la edición número 13 del evento anual Jazz Age Lawn Party. Esta fiesta de dos días porque también se celebrará el domingo 17, contará con la música en vivo de Michael Arenella y su orquesta Dreamland. Desde las 11 a.m., hasta las 5 p.m. Información: http://www.jazzagelawnparty.com

Festival de comida en Nueva Jersey

Disfruta de 20 fines de semana cargados de delicias culinarias durante el Famous Food Market, una fiesta organizada por los creadores del Famous Food Festival. El evento, que no tiene costo de admisión está dirigido a toda la familia, se prolongará hasta el 28 de octubre. De 11:00 a.m., hasta las 7:30 p.m., en Harborside JC, 15 2nd St, Jersey City, NJ. Información: http://www.famousfoodfestival.com

Domingo 17

Fiesta culinaria Lower East Side

Celebra la diversidad cultural con un banquete callejero. El Egg Rolls, Egg Cream y Empanadas Festival regresa cargado de diversión a las comunidades de Lower East Side y Chinatown. Este evento, que cumple cerca de dos décadas, funde en su agenda el folclor puertorriqueño, judío y chino con tradiciones, comidas y música. Desde el mediodía en 12 Eldridge Street. La admisión es gratis. Información: http://www.eldridgestreet.org/event/eggrolls/

Disfruta del mundial de fútbol

El Frente Hispano y la firma de abogados Gorayeb conocidos como ‘Los abogados del pueblo’, invitan a disfrutar en grande, junto a toda la familia, del mundial de fútbol. No te puedes perder este domingo la transmisión del partido México versus Alemania. Celebra con esta fiesta deportiva el Día de los padres, junto a la locutora y animadora, Gloria B., invitada especial a esta actividad. Desde las 11 a.m., y hasta las 4 de la tarde, en La Boom, ubicado en el 56-15 de Northern Blvd., en Woodside, Queens. Para conseguir entradas gratis regístrate en: http://www.gorayeb.com/mundial

Jueves 21

Disfruta de conciertos en los parques

El festival anual Make Music New York presentará más de 1,000 conciertos públicos gratuitos en los cinco condados este 21 de junio, el primer día de verano y el día más largo del año. Durante este día se desarrollará una extensa agenda de conciertos y actividades que tendrán por escenario calles, aceras y espacios como Union Square, Central Park y Governor’s Island, entre otros parques. Información: http://www.makemusicny.org