¿Cómo lograron Ivanka Trump y Jared Kushner aumentar su fortuna en un año?

La pareja reportó millones de dólares más, pero su origen desata dudas

La fortuna de la primera hija Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner aumentó durante el último año, pero ha generado más preguntas sobre ética.

Durante su primer año en el servicio gubernamental, la pareja permaneció como inversionista a través de varios vehículos y fideicomisos, que compraron y vendieron tanto como $147 millones de bienes inmuebles y otros activos, reportó el New York Times.

Los expertos en ética han advertido que esta actividad continua podría plantear dudas sobre posibles conflictos de interés.

“No tenemos idea de quién está comprando y vendiendo cosas, por lo que no sabemos si se trata de valor de mercado“, dijo Virginia Canter, la asesora ética de la rama ejecutiva en Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, y asociada de la Casa Blanca.

“¿Quién está financiando estas transacciones?”, preguntó Canter. “¿Es un desconocido L.L.C.? ¿Cómo sabemos que no es un fondo de riqueza soberano de Arabia Saudita o de algún otro lugar?”

Las nuevas revelaciones de ética mostraron que los fideicomisos de la pareja y otros vehículos de inversión participaron en casi 80 transacciones durante el año, comprando o vendiendo franjas de propiedad de desarrollo en Nueva Jersey, bienes raíces comerciales en Manhattan, condominios en Brooklyn, participaciones en fondos mutuos y en al menos un fondo de cobertura.

Las tenencias de bienes inmuebles de la pareja y otras inversiones tienen un valor estimado en $811 millones de dólares contra los $761 millones reportados en 2016.

Sus ingresos totales de las diversas inversiones oscilaron entre $82 millones y $222 millones, en comparación con un rango de $89 a $ 201 millones en 2016.