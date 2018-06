Joaquín Sabina se queda mudo en pleno concierto y abandona el escenario

El momento en q @joaquin_sabina deja el escenario del @WiZinkCenter en #Madrid

Desde la 1ra canción, se notó q no estaba bien, y al mirar su cara de emoción, tristeza y lágrimas internas, me hizo pensar lo peor, y eso sucedió. No pasa nada, siempre en nuestros corazones #Sabina pic.twitter.com/wY2vmX9j1m

— Germán Murúa (@Germilio) June 16, 2018