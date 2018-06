Cómo son las jaulas donde “La Migra” pone a los menores inmigrantes indocumentados que llegan a Texas

“Nada menos que una prisión”.

Así describió el domingo en un tuit el congresista demócrata estadounidense Peter Welch luego de visitar junto a otros legisladores y periodistas un centro de detención en Texas en medio de la polémica sobre la política migratoria “tolerancia cero” en la que los niños son separados de sus padres.

La instalación de Texas se la conoce como Úrsula, aunque los inmigrantes la llaman “La Perrera”, en referencia a las jaulas allí instaladas y que, además de inmigrantes adultos, ahora son utilizadas para albergar a niños separados de sus padres tras intentar cruzar ilegalmente la frontera.

Las autoridades no permitieron que se tomaran fotos o videos dentro del centro, pero el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) luego publicó varias imágenes.

I just exited a border patrol “processing facility” known as the “icebox.” It is nothing short of a prison.

“Acabo de salir de una ‘instalación de procesamiento‘ de la patrulla fronteriza conocida como ‘nevera‘. No es nada menos que una prisión“, dice el tuit.

El congresista Welch no fue el único que comparó el complejo con una prisión.

La ex primera dama Laura Bush dijo que se parecía a los campos de internamiento utilizados para los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

“Una jaula tenía 20 niños dentro. También había botellas de agua, bolsas de papas fritas y hojas de láminas grandes destinadas a servir como mantas”, informa la agencia AP.

El senador demócrata Jeff Merkley fue quien lideró el equipo de legisladores durante la visita al complejo Úrsula el domingo.

Merkley fue noticia a principios de este mes cuando no se le permitió el ingreso otra instalación que albergaba a unos 1,500 niños en una tienda Walmart en desuso.

Tras la visita a Úrsula, el senador le dijo a CNN que una gran cantidad de menores estaba dentro de “una jaula de malla de alambre de unos 10×10 metros cerrada con cadenas”.

“Debo decir sin embargo que eran muchos menos de los que vi cuando estuve aquí hace dos semanas. Me dijeron que autobuses llenos (de niños) se los llevaron antes de que yo llegara”.

También el senador de Maryland Chris Van Hollen expresó conmoción e ira por las condiciones que vio.

Just left Border Patrol Processing Center in McAllen—aka “the dog kennel.” Witnessed loads of kids massed together in large pens of chain-linked fence separated from their moms and dads. @realDonaldTrump, change your shameful policy today! #FamiliesBelongTogether

— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 17, 2018