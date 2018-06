Moto g6, mucho más que un smartphone, es un smart choice

Hay un sólo motivo para que un usuario promedio decida gastar más de $250 dólares en su celular: vanidad por una marca determinada

Normalmente la reseña posterior a la prueba de un nuevo modelo de smartphone se limita a una lista de especificaciones técnicas y su comparación con el modelo anterior y con sus competidores de mercado. Un rutinario ejercicio numérico que lejos de ayudar a la toma de decisión de los potenciales compradores no hace más que confundirlos.

Creo que este Moto g6 merece mucho más que esa reseña inútil y anodina. Si tuviera que definirlo en una frase simplemente diría: más que un teléfono inteligente es una decisión inteligente.

En el mundo actual es casi imposible prescindir de un smartphone, de modo que la decisión ya no pasa por decidir si debo comprarme uno o no, sino cuál me compro. Y cuál me compro se traduce en cuánto dinero voy gastar. Mi consejo, al momento de elegir un celular, es comenzar por preguntarse qué es lo que voy a hacer con él, o qué uso le voy a dar a ese aparato. Luego la respuesta a esa pregunta me ayudará a definir cuánto dinero necesito gastar.

Si la respuesta a esa pregunta es: chequear mis emails y mantenerme comunicado, actualizar mis redes sociales, leer noticias, chequear el estado del tiempo o del tránsito, guiarme en direcciones y destinos, disfrutar de una película o una serie en mi commute diario, escuchar música o sacar fotos para compartir con familia y amigos; entonces gastar $250 dólares en un Moto g6 es una decisión muy inteligente.

Una sólida construcción, una estética muy cuidada, la última versión de Android, una muy buena cámara, una pantalla Full HD de 5.7”, una batería con gran capacidad, 32GB de almacenamiento expandible con una tarjeta microSD hacen del Moto g6 un equipo ideal para las necesidades arriba enunciadas. Sin mencionar el hecho de que en caso de pérdida o rotura, no hay tanto que lamentar.

Hay un sólo motivo para que un usuario promedio decida gastar más dinero que $250 dólares en su smartphone: vanidad por una marca determinada. No tiene nada de malo y supongo que todos nos merecemos ese gusto, pero si privilegiamos la inteligencia al momento de elegir un smartphone, el Moto g6 es definitivamente la mejor decisión.