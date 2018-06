Suspenden graduación en Secundaria del UES por amenaza de bomba

El acto se trasladó a una iglesia cercana luego de la falsa alarma

La graduación de fin de año en la escuela secundaria Vanguard, en el Upper East Side de Manhattan, fue interrumpida por una amenaza de bomba esta mañana.

Un representante de la Secundaria, ubicada en East 67th Street, cerca de First Avenue, dijo a la policía que alrededor de las 9:30 a.m. una persona llamó y dijo que había dos bombas dentro de la escuela que detonarían en 35 minutos, informó New York Post.

La ceremonia de tres horas apenas llevaba 30 minutos cuando el director de la escuela, William Klann, anunció la suspensión.

Decenas de estudiantes inundaron las aceras y el acto se trasladó a la iglesia cercana St. John Nepomucene.

Miembros de la Unidad de Bombas y Servicio de Emergencia (ESS) de NYPD determinaron que el edificio estaba libre de explosivos alrededor de las 11 a.m.