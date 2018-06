Continúa la recaudación de ayuda para víctimas de erupción volcánica

Los guatemaltecos del área triestatal han hecho esfuerzos adicionales para recaudar dinero y cubrir el pago de impuestos de los donativos para los afectados

Los guatemaltecos que habitan en el área triestatal han sorteado muchos obstáculos, especialmente económicos, para enviar los contenedores de ayuda con víveres, medicinas, ropa y enseres para las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego.

Más de 72 horas después del desastre natural, ocurrido el 3 de junio, el Gobierno de Guatemala formalizó el pedido de ayuda internacional para atender la emergencia; siempre y cuando los donativos sean para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se aplica la exención de impuestos, de lo contrario se aplican los aranceles correspondientes.

Los guatemaltecos de la diáspora desconfían de la gestión gubernamental y han preferido hacer un esfuerzo adicional para recolectar el dinero y pagar los impuestos, para tener la certeza de que lleguen a quienes lo necesitan.

Linda Lino, voluntaria garífuna de Casa Yurumein de El Bronx, indicó que la recolección fue exitosa y lograron llenar al menos 12 cajas grandes con ayuda, la cual será canalizada por medio de los bomberos que trabajan en la zona devastada por la avalancha de lava y escombros. El donativo implicó un pago aproximado de $1,300 en impuestos.

No obstante, Lino destacó la colaboración de Joe Allen, propietario de un negocio de envíos, quien donó la transportación de la carga hacia Guatemala.

De igual manera, la chef Yolanda Yax, quien lideró la recaudación en Jamaica, Queens, con una red de colaboradores en los cinco condados, confirmó que el contenedor que despacharon lleva 510 cajas con donativos para los damnificados.

Otras actividades de Diáspora Guatemalteca USA, se realizaron el sábado en el Pollo Campero de Pulaski y siguen la recaudación de fondos en la cuenta a nombre de la entidad No. 4819137514 de Harris Bank. También The Hispanic Federation “Ayuda a Guatemala” solicita fondos en la cuenta del Banco Popular No. 6811630695.

La iglesia pentecostal “Jóvenes Cristianos”, cuyos feligreses son inmigrantes del altiplano guatemalteco, realizó una fuerte recaudación en el área de Brooklyn, Elizabeth (Nueva Jersey) y Central Islip (Long Island). El donativo ya fue despachado en un contenedor de 2,500 pies cuadrados.

Con sus fondos han comprado un terreno en Quetzaltenango donde serán reubicadas 20 familias que han evacuado sus viviendas en Escuintla.

Artistas donan talento

Un grupo de artistas urbanos se ha unido para donar su talento en un festival donde se recaudarán fondos, este próximo sábado 23 de junio en 500 Front St. Hempstead, NY.

La alineación incluye a Cruz Kontrol – dj/host (El Salvador); Amaru -pintor/cantautor (Perú); Audry Funk-funk soul (México); Junis one – rap (Perú); MexicaOG – rap (México) y Dj loup rouge – (N.Y.).

Cifras de la tragedia

110 muertos

186 viviendas destruidas

197 desaparecidos

12,823 evacuados

17 albergues

3,613 personas en albergues

Fuente: Conred