Touro College NYSCAS: una buena opción para retomar tus estudios

La Escuela de Carrera y Estudios Aplicados de Nueva York de Touro es una opción prestigiosa y alcance de todos los bolsillos

Camina por las calles de la ciudad de Nueva York y sentirás la diversidad del mundo condensada en un solo sitio. En la Escuela de Carrera y Estudios Aplicados de Nueva York (NYSCAS), una división de Touro College, los estudiantes son tan diversos como la ciudad en la que se encuentra, tanto en su cultura, su edad, su origen étnico como en su preparación académica.

En NYSCAS encontrarás estudiantes graduados recientemente y transferidos. Algunos ya están trabajando, otros son padres de niños pequeños y otros retoman sus estudios después de un tiempo largo. Encontrarás profesionales del Departamento de Educación de NYC que desean poder dar un paso más allá en sus carreras. Poder acoger a una diversidad tan grande de estudiantes requiere un servicio atento y experimentado, adaptado a las necesidades de cada uno. Consejeros experimentados y asesores académicos dedicados están ahí para ayudarte a lo largo de tus estudios.

Pasantías y preparación para el futuro laboral

En NYSCAS se ofrece guía a los estudiantes desde la solicitud y admisión hasta la graduación. Además del personal académico, existen especialistas en desarrollo de carrera para ayudar a los graduados a realizar pasantías significativas y prepararlos para entrevistas de trabajo.

Sin restricciones económicas

El ingreso no es una restricción en esta universidad. Los asesores de ayuda financiera te ayudarán a encontrar las mejores formas de pagar la educación y a determinar la elegibilidad para recibir ayuda federal, ayuda del Estado de Nueva York y becas internas de Touro College.

Oferta académica amplia

En NYSCAS encontrarás una amplia gama de programas adaptados a todo tipo de estudiantes, con horarios de clase flexibles y a lo largo de todo el día y durante toda la semana (inclusive los sábados). Y además del entorno tradicional del salón de clases, NYSCAS también ofrece clases de aprendizaje a distancia a través de la web en una variedad de disciplinas académicas. Hoy hay más de 3,000 estudiantes en más de 45 programas, incluyendo Administración de Empresas (con especializaciones en Contabilidad, Finanzas, Administración y Marketing), Justicia Criminal, Diseño Multimedia Digital, Educación, Biología, Ciencias de la Salud (pre -med, pre-dental), Servicios Humanos, Tecnología de la Información, Artes y Ciencias Liberales, Estudios Paralegales, Pre-Derecho y Psicología. En consonancia con su espíritu abierto e inclusivo, NYSCAS tiene ubicaciones convenientes en Manhattan, Brooklyn y Queens, todas al alcance de un autobús o metro.

Perfeccionamiento del inglés

Para aquéllos cuyo primer idioma no es el inglés y necesiten aprender y perfeccionarse, la secuencia de ESL está diseñada para desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad, con laboratorios de idiomas modernos, bibliotecas de audio y lenguaje y un club de conversación.

Si estás pensando en retomar tus estudios, Touro College resulta en una opción prestigiosa y alcanzable. Ocupa el puesto número 1 en el país por la revista Money en la lista de 2017 de “50 universidades que agregan el mayor valor”. Los estudiantes de Touro superaron a sus compañeros de antecedentes académicos y económicos similares en indicadores de éxito, tales como tasas de graduación, empleo de ex alumnos y tasa de reembolso de préstamos estudiantiles.

Llama al 1-888-334-7992 para hacer una cita o visita nyscas.touro.edu.

Money es una marca registrada de Time INC. y es usada bajo licencia. De MONEY Magazine © 2017. Time INC. usada bajo licencia. Money y Time INC. no están afiliadas con, y no avalan los productos o servicios de Touro College.