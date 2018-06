La nueva moda en Japón, el corte de pelo “algodón de azucar”

Un caniche miniatura, llamado Sésamo, fue al peluquero y el resultado no pudo ser más ideal.

Ya sabemos que Japón es un país pionero en cuanto a tendencias originales y también curiosas que se propagan por internet.

No solo hablamos de manga, de disfrazarse, o de mil otras trends protagonizadas por humanos. No, nos referimos también a aquellas que tienen en primer plano a mascotas, como en este caso.

Una peluquera del país nipón, Yoriko Hamachiyo decidió crear una cuenta de instagram para constatar lo que para ella ya es un gran negocio. Se dedica a cortar el pelo a mascotas de forma que parezcan auténticas “bolitas de algodón“. De pelo, en este caso.

Es una de la cuentas más visitadas y ten por seguro que no podrás dar click a cada post sin una sonrisa de por medio.

Te vas a enamorar de criaturas como esta:

blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=”https://www.instagram.com/p/Bje1Ls6nlyz/” data-instgrm-version=”8″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”>

<p style=” margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/Bje1Ls6nlyz/” style=” color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;” target=”_blank”>おやつを食べてご機嫌なごまちゃん😋 可愛い尻尾❤ #喜ばれて嬉しい #せっかくなので #動くごまちゃん #ティーカッププードル #もふもふ #うまうま #トリミング #三重県 #津市 #看板犬 #丸い犬 #尻尾が可愛い #男の子です #poodle #toypoodle #teacuppoodle #poodlelove #dog #dogsalon #doggrooming #roundanimals #cute #unique #yummy</a></p> <p style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”>A post shared by <a href=”https://www.instagram.com/yorikokoro/” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;” target=”_blank”> Yoriko Hamachiyo ⋆* 濱千代 頼子</a> (@yorikokoro) on <time style=” font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;” datetime=”2018-06-01T12:23:51+00:00″>Jun 1, 2018 at 5:23am PDT</time></p></div></blockquote> //www.instagram.com/embed.js