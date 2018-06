Latinos que brillan en Broadway

La actriz de origen mexicano Lindsay Méndez habla de su experiencia en el famoso distrito de los teatros, tras ganar un premio Tony por su actuación en la producción 'Carousel'

Aunque lentamente, el talento hispano se sigue abriendo paso en las más diversas producciones de Broadway. Una buena muestra fue la pasada edición de los Premios Tony, el galardón que reconoce las mejores producciones teatrales del país, que en su edición número 72 hizo realidad los sueños de una actriz latina.

Lindsay Méndez, ganadora del premio como mejor actriz de reparto en un musical por su trabajo en la obra ‘Carousel’, considera que la meca del teatro está experimentando cambios positivos en los que se percibe más apertura y pluralidad en sus producciones.

“Broadway está reconociendo el talento hispano, por eso es posible ver actuaciones en papeles muy diversos, alejados de los estereotipos. Yo siento mucho optimismo y pienso que mi premio es un ejemplo de que es posible construir una carrera en Broadway sin que importe la raza o color de piel”, comenta la actriz quien también ha trabajado en obras como ‘Wicked’, ‘Godspell’ y ‘Significant Other’.

Méndez, nacida en California de familia mexicana, cuenta que desde que llegó a Nueva York sintió que había encontrado su espacio. La diversidad cultural que caracteriza la ciudad la conquisto al instante. No obstante, una de las primeras recomendaciones que recibió cuando comenzó a buscar trabajo le hizo cuestionarse aspectos de su persona, que hasta ese momento nunca había analizado.

“Me dijeron que si quería conseguir trabajo, debía cambiar mi apellido de Méndez a Matthews, para que no me encasillaran. Yo tenía 18 años en ese momento. Contemplé la idea porque lo que más anhelaba era trabajar, pero llegué a la conclusión de que hacerlo sería traicionar a mis padres, a mis abuelos. Cambiar mi apellido no honraría a mi familia, por eso decidí quedarme con mi apellido y seguir tocando puertas”, agrega la actriz de 35 años.

Recuerda que desde muy temprana edad se sintió atraída por la actuación y una película en particular le despertó el deseo de trabajar en musicales, ‘The Sound of Music’. La actriz afirma que quedó fascinada con las canciones y la música y, partiendo de su experiencia, exhorta a los jóvenes actores a tener perseverancia y a seguir sus sueños.

“Me siento afortunada de poder ejercer esta profesión, de representar a los latinos y de transformar los sueños que tuve desde pequeña en una realidad. Esto es algo que otros latinos también pueden alcanzar con esfuerzo y dedicación. Esta fue mi primera nominación a un Tony y no puedo creer todavía que gané. Pienso que lo importante es nunca apartar la vista de las metas”, concluye la actriz.

Latinos delante y detrás del telón

Productores, actores y coreógrafos, entre otros profesionales, se encargan de poner día a día sabor latino a los teatros de Broadway. En la creciente lista de los nombres que ponen en alto el talento hispano figuran los productores de origen argentino Ricardo Hornos y Diego Kolankowsky. La obra ‘Angels in America, cuenta con la producción de Hornos, al igual que ‘Carousel’. Por su parte, la labor de Kolankowsky brilla en este momento en las marquesinas de Broadway, con ‘Once on this island’.

En el renglón de la actuación, destaca la actriz de origen mexicano Mandy González, quien interpreta a ‘Angelica Schuyler’ en Hamilton, y el actor Anthony Lee Medina, quien incluye en sus créditos ‘Spring Awakening’. Medina tiene los roles de ‘John Laurens’ y ‘Philip Hamilton’, en la popular obra que cuenta con historia y letras a cargo del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien ha roto esquemas convirtiéndose en ganador de un premio Pulitzer, un Emmy y tres premios Tony, entre otros múltiples reconocimientos.

La producción ‘Kinky Boots’ tiene entre su reparto a Jesús del Rrden, quien hace su debut en Broadway. De igual manera, es posible ver talento dominicano en la súper producción ‘Harry Potter and the Cursed Child’, en la que participa el actor Joshua de Jesús. Por su parte, ‘El fantasma de la opera’, la obra que por más tiempo ha estado en cartel en la historia de Broadway, tiene a una latina entre sus bailarines. la cubana Giselle Álvarez.

En el campo coreográfico destaca el artista colombiano Sergio Trujillo, quien ha creado los bailes de innumerables producciones entre estas ‘On Your Feet’, ‘A Bronx Tale’, ‘Jersey Boys’ y ‘Summer: The Donna Summer Musical’.