Fergie y Josh Duhamel son un ex matrimonio modélico. ¿Será Eiza González la novia perfecta?

Los fanáticos de la mexicana están muy entusiasmados con su nuevo romance y ella luce muy feliz

Foto: The Grosby Group

La cantante Fergie no podría estar más satisfecha con los caminos que ha tomado su vida desde el pasado mes de septiembre, ya que a pesar del fin de su matrimonio con el actor Josh Duhamel, la intérprete y su ex marido han logrado mantener intacta la cordialidad y el afecto mutuo que se profesan al tiempo que trabajan en perfecta armonía para garantizar en todo momento el bienestar de su pequeño Axl, quien cumplirá cinco años de vida el próximo agosto.

“Nuestra separación fue muy equilibrada. Nos seguimos queriendo mucho y siento por él una admiración que traspasa lo personal. Nos llevamos muy bien y somos una familia feliz. Puedo decir que tengo un gran compañero en lo que a las tareas paternales se refiere. Hemos sido capaces de organizarnos bien“, ha contado la intérprete a Entertainment Tonight.

Por si eso no fuera suficiente, la que fuera vocalista de la banda Black Eyed Peas ha regresado por todo lo alto a la actividad profesional tras un breve período de descanso con su fichaje por el programa cazatalentos ‘The Four‘, un proyecto que le ha dado la oportunidad de transmitir toda su experiencia y saber hacer a las nuevas generaciones y, además, enseñar a su retoño en qué consiste fundamentalmente su trabajo como artista.

“Axl sabe que salgo en un programa de televisión, y la verdad es que le gusta mucho ‘The Four’. Pero en casa él es el protagonista, él es el niño y el que nos asombra a todos con su genialidad”, ha revelado en la misma conversación.

Eiza González la nueva novia de Duhamel

Hace algunos días salieron a la luz imágenes en las que se puede ver a la actriz mexicana Eiza González sonriente y muy a gusto junto a Josh Duhamel. Se dice que los actores han iniciado un romance, y ahora que las imágenes así parecen comprobarlo ningunos de los involucrados ha negado la relación.

No sé sabe qué papel juega en la actualidad la mexicana en relación a la paternidad de Josh, sin embargo parece que este par está dispuesto a darse una oportunidad.