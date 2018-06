Thalía luce más exuberante en bikini que hace 20 años y desata las sospechas

¿Cómo es posible a sus 46 años?

Thalía es como los buenos vinos y los años solo hacen que se vea mejor. Para confirmarlo están las impactantes fotos en un sensual bikini rojo que compartió este fin de semana con sus 9.4 millones de seguidores en Instagram.

“Celebrando la vida, amando la naturaleza”, escribió la intérprete mexicana en una publicación que ha causado sensación.

La también actriz que posó en los bellos paisajes de Utah ha desatado toda su sensualidad en los últimos días. A sus 46 años ha dejado ver sus curvas, producto de su vida saludable y estricto régimen alimenticio.

“Q lugar tan bello donde es! Ella perfecta”, “Así luce Thalía a sus 46 años de edad en medio de su paseo por las montañas de Aspen”, “Que piernotas”, “La felicito x tener un cuerpo tan lindo que la cuide y proteja la concienta su esposo”, escribieron sus fans.

Thalía aprovechó las fotos para promocionar su línea de trajes de baño que se venden en Macy’s. A algunos no les gustó que la mexicana entrara en la moda de las celebridades de modelar sus propios productos: “Que curioso! El cuerpo es una mercancía. Así funciona el sistema“, escribió una seguidora.

Lo que más llamó la atención fue un comparativo en la cuenta de Instagram de Suelta la Sopa, de la Thalía de hace 20 años con la de hoy. De forma increíble, parece estar más exuberante ahora.

Claro que no faltaron las críticas y quien achacó el cambio a las cirugías: “Con el dinero que tiene el marido como va a cambiar si se la lleva de cirujano a cirujano si no vean su cara que ya se le e stá deformando de tanto botox y no es envidia es la realidad”, “no hay gente fea solo hay gente pobre”, “Con el dinero del marido como no va a cambiar hasta yo me quedo con los 15 años que tengo jajaja”.

¿Tú qué piensas?