Borja Voces al frente de ‘Edición Digital’: “El formato perfecto para contar en el idioma que sentimos”

Junto a Carolina Sarassa está dispuesto a luchar contra el cyberbullying

El famoso segmento ‘Secreto a Voces’ de Borja Voces, en ‘Primer Impacto’, creció tanto que, aunque no le quedó pequeño, sus jefes vieron que el periodista español podría llevar ese éxito a otro nivel, y decidieron que sea el nuevo presentador del dinámico, descontracturado y más coloquial noticiero de Univision: ‘Edición Digital’.

Junto a Carolina Sarassa, Borja informa de lunes a viernes desde las 12 PM/11 AM de una manera más didáctica, informal y con el gran protagonista de estos tiempos: las redes sociales como reina central.

En exclusivas hablamos con Borja Voces, quien llegó hace 3 años a Univision, y no ha dejado de crecer dentro de la cadena, y sobre todo cada día se gana más el cariño del público, y la credibilidad dentro del medio.

Pregunta: ‘Edición Digital’ parece hecho para ti, ¿es un sueño cumplido?

Borja Voces: Total… Algo que a mí me funcionó mucho, antes de llegar a Univision, es usar las plataformas digitales para poder tener el feedback de nuestra audiencia, de la gente que nos ve… Estoy convencido que este uso de las tecnologías me vino estupendo para ‘Secreto a Voces’, que es uno de los segmentos de ‘Primer Impacto’ que más funciona, que la gente más recuerda, uno de los pocos que hay en la televisión hispana donde los protagonista son ellos, la gente que nos elige. ‘Edición Digital’ ya no es solo un segmento de denuncia, es un espacio joven, fresco, donde tú puedes contar las noticias que están pasando en el mundo de una manera más desenfadada, llegando a un público más joven y más diverso, es un compromiso.

P: Perteneces a la era de los millennials, y vives en español y en inglés, ¿cómo se acerca a alguien de tu generación a las noticias contadas en español?

B.V.: Si hablamos de las generaciones de los millennials hay dos: jóvenes que han llegado a Estados Unidos con una edad donde ya su lenguaje de sentir es en español, y los que han nacido en Estados Unidos. A mí lo que me gustaría es que la gente de mi generación no vea la noticia como algo de padre, de abuelo, ‘Edición Digital’ es el formato perfecto para contar, en el idioma que todos sentimos, qué es lo que está pasando al rededor de ti y en su mundo. Las redes sociales ha permitido que nos podamos expresar libremente, pero muchas veces pecamos de imprudentes porque no tenemos información, y nos ponemos a opinar de temas que no sabemos. En inglés no hay ningún programa dirigido y presentado por gente joven, claro no nos dirigimos solo a ellos, pero sí queremos abarcar esa parte. Hoy triunfan los Youtubers, ¿por qué? es gente de nuestra generación contando cosas que nos interesan.

P: ¿Qué es lo que tú le vienes a aportar a ‘Edición Digital’, y cuál será tu responsabilidad en este nuevo paso en tu carrera?

B.V.: Llegué a Univision hace 3 años y siempre me ha interesado mucho el problema de los hispanos, en especial de los más jóvenes, un sentimiento especial que también he visto en mi país, donde hay discriminación hacia muchas personas, y me siento muy identificado porque aunque no lo haya sentido tengo esa sensibilidad a ello. Estoy muy centrado en el cyberbullying, porque no deja de ser discriminación usando las nuevas herramientas.

P: Tú fuiste una de las primeras personas en denunciar el cyberbullying en televisión y terminaste amenazado…

B.V.: Yo lo viví… Quizás uno no es tan consciente de los problemas hasta que no los siente en primera persona, yo gracias a Dios tenía el apoyo de Univision, de mi familia, tenia 30 años cuando llegué a este país y tenía la cabeza mucho más ‘amueblada’ y sabía que lo que estaba sintiendo… Lo que estaba viviendo era la consecuencia de lo que yo consideraba hacer bien mi trabajo, de algo que me parecía injusto, pero ahí aprendí y entendí cómo se sienten otros jóvenes que son atacados por el cyberbullying, y que no tienen los mismos recursos que yo. Un menor de edad no está preparado para tanto ataque y tanto odio en las redes sociales. Es verdad que han avanzado muchísimo las compañías, ya hay muchísimas más formas de denunciar el abuso, hay filtros específicos, los reportes son muchos más rápidos, pero hay niños por el camino que van sufriendo el cyber-acoso y eso me duele.

P: ¿Qué te dice la gente en las redes?

B.V.: Estoy viviendo un momento muy emocionante. Cuando yo llegué a este mercado se me pasaba por la cabeza cosas como: “¿Yo algún día podré presentar un programa como ‘Pequeños gigantes’ ?”… Tú tienes tus metas pero nunca pensé que yo iba a presentar un noticiero, y leyendo todos los mensajes de la gente me siento muy afortunado… Me dan las gracias o se emocionan porque les contesto, y en el fondo siento que soy yo el que le tengo que estar agradecido a ellos… Sabemos que abrir tu corazón a alguien es complicado y escribirlo más, cuando veo que las personas me confían sus historias, sus denuncias, sus pensamientos, yo solo puedo estar agradecido por eso, porque eso significa que han conectado conmigo y que pueden confiar en esa persona que ven en pantalla, y no hay otra cosa mejor que tener la confianza del público.

P: Impactó mucho ver en tu primer día de ‘Edición Digital’ a todos tus colegas levantarse de sus burós para aplaudirte y tu jefe, Daniel Coronell, decir que te eligió por tu excelente desempeño laboral y sus historias, ¿qué sentiste tú?

B.V.: Que te den la oportunidad de presentar un noticiero es algo impensable y maravilloso, pero al fin y al cabo un trabajo va y viene, pero sí el respeto y el cariño con las personas que pasas la mayor parte del día no tiene precio. No me lo esperaba porque también es un momento complicado en el mercado audio visual y esta adaptación a lo digital y lo que está llevando. Que la gente eligiera de manera improvisada levantarse y aplaudirme es lo más importante para mí, el saber que estoy haciendo bien las cosas porque existe ese cariño de verdad. En esta profesión a veces hay rencillas, ellos son grandes profesionales y que ellos sientan que ese puesto me corresponde, que lo voy a hacer bien, y también la confianza de Daniel Coronell que ha llevado a noticias Univision a otra altura totalmente es lo único que me queda. Cuando nadie me ve lloro y digo: “este quizás era mi camino”… Cada cual busca su camino, muchas personas no lo encuentran, otras sí, y yo siento que estoy en el lugar donde debo de estar.

P: ¿Donde debo solamente o donde quieres también?

B.V.: Donde debo y quiero… Puedes querer muchas cosas y no se te da y al fin y al cabo cuando te relajas y disfrutas lo que haces y vas guiándote por las señales que te va dando la vida te das cuenta… Ahora entiendo por qué cada vez que hacía un casting para el mercado hispano siempre me seleccionaban, ahora entiendo por qué hace 7 años, en España, un tipo me dijo vamos a hacer un segmento de noticias de entretenimiento para un canal que se llama Univision, yo no tenía idea, y lo hice, y me seleccionaron, y a los 3 meses estaba aquí con Felipe Viel, Marisa Del Portillo y Charytín haciendo un casting… Quizás muchas veces los miedos que tenemos en la vida son los que nos limitan para poder crecer. Yo bien o mal tengo mi familia, tengo mi casa, he estudiado, tengo mi educación, tenía mi vida cómoda. Pero me preguntaba: “¿Y si tuviera fuerzas para romper con el cordón umbilical y me voy, me arriesgo y toco puertas y si me va bien?”… Y todo se me dio, un amigo me dejó su casa para que no tuviera que pagar alquiler, conocí a Pilar Campos de ‘Primer Impacto’ que me abrió la puerta de Univision Noticias, se fueron dando las cosas. Muchas veces le tenemos miedo a los cambios, y a veces los cambios lo único que te van a traer es el verdadero camino que tienes que seguir.

P: ¿Qué le dice el Borja que hizo el casting para ‘Escándalo TV’ y que hizo el segmento para ‘Despierta América’ a este?

B.V.: Le dice que de momento he encontrado el camino que más me gusta que es la noticia… Lo pensé mucho porque el principio de mi carrera en Univision hice entretenimiento y cuando llegué fue el camino de la noticia, y poco a poco fui encontrando, escuchando, y pensé: “Borja, tú no puedes tener esta dualidad todo el tiempo de noticias-entretenimiento porque no te concentras en alguna, ¿tú prefieres contar historias o prefieres que cuenten la tuya?”… Y después de esos 3 años que he estado aquí, que he visto tantas historias que merecen ser contadas, entendí que hay muchas más historias mucho más importantes que la mía como para que alguien hable de mi vida. Quiero hablar de esas historias que están en la calle, de esa cantidad de personas que necesitan que le representen, una voz que realmente denuncia cuáles son sus problemas.

P: ¿Qué le dices al público que te apoya a diario y que todavía no terminó de descubrir ‘Edición Digital’?

B.V.: Gracias por hacerme feliz a mí, por dejarme cumplir mi sueños todos los días, por ver los reportajes que hago, por apoyar cada cosa, a los casos y los niños que presento, por hacer feliz a mis padres, que es un punto fundamental, porque la distancia es muy dura, y en eso me siento identificado con millones de inmigrantes que vienen como puede para mandar dinero y darle una vida mejor a su familia, sus hijos, y ahí es cuando digo: “bueno, por lo menos el dolor que siento de tener lejos a mi familia es recompensado con que me está yendo bien, descubriendo mi objetivo”, con lo cual, gracias porque me da mucha satisfacción… ‘Edición Digital’, si les ha gustado como soy yo contando las historias, soy yo contando noticias, y gente joven que se inicia este es un noticiero donde nos gusta contar las noticias explicando como si no lo supieran.