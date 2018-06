A madre de Marcos Rojo le costó creer que su hijo hiciera el gol de Argentina

Un rasgo físico que produjo dudas

La madre de Marcos Rojo tuvo que ver el gol sobre Nigeria muchas veces para asegurar que su hijo era el héroe de Argentina.

Rojo anotó el 2-1 que le dio a Argentina una dramática clasificación a octavos de final. Fue un remate de primera en el minuto 87 de partido.

“Cuando nos dimos cuenta que era Marcos, se armó un revuelo. Es que pateó de derecha y él la derecha la tiene para apoyarse, no pensamos que era Marcos”. dijo Carina al canal Telefé.

La madre, de todos modos, tenía fe en su hijo. La señora es mejor que el gato Aquiles en los pronósticos.

“Yo le dije que iba a hacer un gol él y dos Messi, para los que habían hablado mal de Leo. Faltó uno de Messi nada más. Marcos estaba mal porque no jugó el otro día, porque no lo ponían. Después del partido, encima que perdieron y él estaba mal, le dije que por algo pasan las cosas, que no tenía que jugar, que el partido que viene iba a hacer un gol”, añadió.