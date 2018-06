Receta del día: Hazlas al carbón

Dos originales recetas de hamburguesas que te harán quedar bien este 4 de Julio

La hamburguesa al carbón debería ser un “must” para el menú de tus parrilladas este verano, y para disfrutar de ellas, evita agregarle demasiados ingredientes.

“Si la gente quiere empezar a hacer hamburguesas, entre más simples, mejor”, expresa Héctor Cortés, fundador y socio de Ribite Burgers.”Es importante cuidar siempre los ingredientes y la simplicidad de una hamburguesa. O sea, que no le metamos carne de rib eye, más tocino, más cebolla, más ajo, más perejil, etc.; que no tratemos de inventar algo y que cuidemos los ingredientes”, dice.

Una buena hamburguesa se rige por la simplicidad y no porque tenga más ingredientes, va a ser mejor.

Si te decides por preparar hamburguesas en tu próxima parrillada, Cortés comparte dos recetas adaptadas de su menú que puedes hacer en casa de manera fácil y que tu familia degustará contenta.

No te olvides del complemento ideal: un buen pan. Trata de conseguirlos en una panadería tradicional, pues tienen mejor sabor y consistencia. Ten a la mano tus ingredientes y aderezos favoritos y disfruta cada bocado.

Hamburguesa regional

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

1 porción de carne de hamburguesa de rib eye

25 gramos de carne seca

10 gramos de asado de puerco

25 gramos de queso Oaxaca

35 gramos de aguacate

1 cucharada de mayonesa de chile piquín

Pan para hamburguesa

Para la mayonesa de chile piquín

1/2 litro de mayonesa

10-15 chiles piquín

1 limón (jugo)

Preparación:

Pon la carne de hamburguesa de rib eye sobre la parrilla buscando el término que más te guste a ti y a tus invitados.

Mientras se coce el primer lado, coloca una plancha o un sartén, en la parrilla; una vez que esté caliente, agrega aceite vegetal.

Sobre el aceite caliente coloca el queso oaxaca y, cuando se derrita, agrega la carne seca encima; espera hasta que forme una costra.

Una vez que esté cocido el primer lado de tu hamburguesa, dale la vuelta y coloca la costra de queso Oaxaca y carne seca encima mientras esperas a que el otro lado de la carne esté cocido. Tuesta el pan para hamburguesa en el asador; cuida que no se queme.

Cuando estén listos el pan y la carne de hamburguesa, pon una cama de mayonesa de chile piquín sobre el pan, después las láminas de aguacate, la hamburguesa con la costra de queso, encima el asado de puerco y sella con la otra parte del pan.

Acompaña tu hamburguesa con cubos de papa fritos con una vinagreta de chile piquín sobre ellas. Prepara la vinagreta mezclando aceite de oliva, limón, vinagre de manzana, sal, pimienta, chile piquín y cilantro fresco.

Hamburguesa Texas

Rinde: 1 porción

Ingredientes:

1 carne de hamburguesa de rib eye

1 cucharadita de salsa siracha

1 cucharada de mayonesa natural

35 gramos de mac and cheese

85 gramos de pork belly ahumado

2 hojas de lechuga

2 piezas de pan para hamburguesa

Preparación:

Pon a cocer la carne de hamburguesa de rib eye sobre la parrilla. Mientras, calienta por separado tu mac and cheese y el pork belly; pon a tostar el pan sobre el asador y cuida que no se queme.

Una vez que tus ingredientes estén listos, coloca una cama de mayonesa natural sobre el pan, después las dos hojas de lechuga, luego la carne y encima agrega una porción abundante de mac and cheese.

Ahora coloca tiras de pork belly ahumado y al final, vierte la salsa siracha en forma de zigzag; sella tu hamburguesa con la otra pieza de pan.

Acompaña tu hamburguesa con papas a la francesa bañadas en queso amarillo fundido, trocitos de tocino y cebollín.

Para la carne de hamburguesa

Rinde: 5 porciones

Ingredientes:

1 kilo de de rib eye

35 gramos de pimienta molida

35 gramos de sal

2 huevos

35 gramos de perejil picado

125 gramos de queso parmesano

Preparación:

Moler la carne de rib eye y una vez que la tengas, mezclar todos los ingredientes en un bowl.

De la mezcla haz bolitas de carne del tamaño de un puño; utiliza un plato o un molde para hacer la forma de las hamburguesas.

Ponlas separadas sobre papel encerado para cocerlas a la parrilla.