El misterio del supuesto implicado en caso Lesandro “Junior” Guzmán Feliz que escapó a Dominicana

Familiares en la isla caribeña confirman que arribó al país, el jueves, en busca de refugio

Otro joven mencionado en el asesinato a machetazos de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz en El Bronx habría viajado a República Dominicana a refugiarse con familiares luego de los arrestos de ocho jóvenes vinculados al crimen.

El muchacho, del que solo se sabe su primer nombre “Michael”, tomó un avión a primeras horas del jueves por miedo a una intervención en su contra, indicaron familiares a la televisora dominicana Tele Universo.

“Los nervios, le dio con ver a su mamá que estaba aquí, pero ayer lo llevamos de una vez y ellos se fueron a resolver el caso”, dijo la mujer, cuyo nombre se desconoce.

No se tienen detalles de la vinculación del muchacho con el ataque, pero la entrevistada dijo: “Fue algo como de momento. El, en realidad, dice que no, que él no pertenecía a eso, que tenía varios amigos nada más, y él, sinceramente, no participó en el asesinato. Se ve claramente en el video que él no hizo nada”.

Según la pariente, el muchacho debía volver a Nueva York este viernes.

Pero, fuentes del NYPD dijeron a El Diario que, al momento, no investigan a esa persona en relación con el caso y que son las autoridades en el país caribeño las que tienen la batuta.

Sobre la gravedad del ataque y la muerte de Junior, la mujer dijo “que paguen, que agarren a los que de verdad lo asesinaron”. “Me da pena , tú sabes, por la familia de Junior , mucha pena”.

Agregó que espera que todo se aclare y que “dejen de estar diciendo tanta cosa de mi sobrino por las redes”.

“Michael”, que laboraba en mantenimiento de eventos, vivió hasta los 7 años en Dominicana cuando se mudó con familiares a Estados Unidos, de acuerdo con el reporte.

Al momento, son ocho los acusados por el ataque en grupo contra el menor de 15 años en el exterior de una bodega en El Bronx el miércoles de la semana pasada. A los sospechosos se les vincula con la pandilla “Los Trinitarios”.