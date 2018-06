Padre de la joven del video sexual se disculpa por muerte de ’Junior’ y responsabiliza a su ex

No tiene contacto con su hija, pero ambos han recibido amenazas de muerte en las redes sociales

El padre de la niña que aparece en el video sexual que supuestamente condujo al asesinato por venganza y confusión de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, dijo que ha recibido amenazas de muerte y pidió disculpas a la familia del joven.

El nombre, identificado por New York Post sólo como Javier para evitar represalias contra él y sus hijos, dijo “estar enojado” y que había reconocido a la niña de inmediato cuando su hermano le envió el video en Facebook.

Agregó que no ha sido contactado por la policía e insistió en que su hija no es la chica a la que NYPD ha estado brindando protección. Fuentes policiales no han podido confirmar si la hija de Javier está siendo investigada.

“Lloré mucho… es repugnante ver a mi hija en un video como ese”, dijo el padre de 43 años. Añadió que la niña tendría entre 13 y 14 años cuando hizo el video.

“No sé lo que pasó. Su madre no los cría bien… Es patético”, precisó. Dijo que tiene tres hijos adolescentes con ella y que no reconoce a ninguno de los ocho hombres arrestados en relación con el asesinato de Guzmán-Feliz.

La madre de sus hijos tiene una orden de protección en su contra por razones no precisadas. Javier afirmó que no tiene idea del papel que sus hijos podrían haber jugado en la muerte de Guzmán-Feliz, si es que hay alguno.

Supo que su hija estaba en el video, que se compartió ilegalmente en las redes sociales después de que se grabó en agosto de 2017, cuando las noticias del asesinato de Guzmán-Feliz explotaron y detectives profesionales y aficionados se lanzaron a la caza desesperada de las personas que podrían haber jugado un papel.

“Todo el mundo en Facebook dice que es mi culpa, pero no sé nada, no la he visto”, dijo Javier, en relación a su hija.

Además envió sus condolencias a la familia de Guzmán-Feliz. “Lo siento, esto sucedió… Me siento perdido. Mi corazón está roto. Estoy conmocionado“.

Javier y su hija han recibido amenazas de muerte en las redes sociales, lo que lo llevó a desactivar su cuenta y temer por su vida. “Tengo que tener cuidado al caminar, tengo miedo… estoy preocupado… necesito mi seguridad”, dijo el padre desesperado.