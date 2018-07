El LG Q6 es un celular económico excelente para los selfies

El LG Q6 tiene una batería de 3,000mAh, almacenamiento que puede ampliarse y pantalla de 5.5 pulgadas.

El LG Q6 es un teléfono muy bonito que incorpora una cámara frontal que hace buenos ‘selfies’ y cuya ergonomía lo hace ideal para usarlo con una sola mano. Su pantalla casi sin bordes te dejará ver más contenido en un tamaño muy compacto y es una característica que le ayuda a sobresalir ante la competencia. Sin embargo, sus especificaciones internas no le ayudan a sobresalir en un mercado con una gran variedad de teléfonos potentes.

El LG Q6 guarda muchas similitudes de diseño con el LG G6, aunque se diferencia en particular en el precio y en detalles como que no posee una doble cámara principal. Es un teléfono que se enfrenta a otros celulares como el Galaxy A5, el Moto G5 Plus o incluso el Nokia 6.

El LG Q6 mantiene un panel de tamaño regular de 5.5 pulgadas, que no se siente nada grande en tu mano. De hecho, su tamaño le hace ligeramente más grande que el iPhone 7 de Apple, pero igual de fácil de manipular. Para entenderlo mejor debemos recordar un detalle, el teléfono de Apple tiene una pantalla de 4.7 pulgadas y muchos biseles a su alrededor en comparación con este equipo.

Este dispositivo incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 435 de ocho núcleos a una velocidad de 1.4GHz, 3GB de RAM e incluye 32GB de almacenamiento. Existe una versión llamada LG Q6 Plus cuya única diferencia con el dispositivo que hemos probado es que incorpora 64GB de almacenamiento y 4GB de RAM, y otra llamada Q6a, que tiene 16GB de almacenamiento y 2GB de RAM.

El LG Q6 tiene una batería de 3,000mAh y el almacenamiento puede ampliarse mediante memoria microSD de hasta 2TB. Un detalle importante es que LG como en otros dispositivos gama media del último año ha evitado implementar el conector USB Tipo C y ha colocado un microUSB que no ofrece funciones de carga rápida.

Algo que tampoco debemos esperar encontrar en este equipo es el sensor de huella dactilar, que LG ha omitido por completo. En cuanto a la conectividad encontramos que el equipo incluye GPS, LTE Wi-Fi estándar 802.11 a/b/g/n, NFC, Radio FM y Bluetooth 4.2.

Por César Salza, CNET en Español