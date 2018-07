Messi, Ronaldo y otros de los mejores jugadores que nunca ganaron un Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no son los únicos con fracasos mundialistas

La derrota de Argentina y Portugal en los octavos de final de Rusia 2018 dejó caer una sombra sobre los dos mejores jugadores del mundo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quizás nunca logren ganar un Mundial.

Ambos jugadores han disputado cuatro mundiales y aunque sus goles fueron decisivos en la fase de grupos, ninguno de los dos ha podido marcar a partir de la ronda de octavos de final.

Messi, de 31 años, y Ronaldo, de 33, técnicamente podrían ser parte de la selección si sus equipos clasifican a Qatar 2022, pero con un juego que es cada vez exigente, ese panorama es incierto.

Así, los dos goleadores que durante la última década se han alternado el título de mejor jugador del mundo, se unen, al menos de momento, a la lista de cracks históricos que nunca ganaron un Mundial.

Estos son algunos de ellos:

Johan Cruyff (Holanda)

El líder de la “Naranja Mecánica” es considerado el mejor jugador de la historia de Europa. En 1974, con su impresionante estrategia de “fútbol total”, llevó a su equipo hasta la final del Mundial de Alemania Occidental, donde perdieron 1-2 en un épico partido frente a la selección anfitriona. Cruyff ganó tres veces el Balón de oro como mejor jugador del mundo.

Ferenc Puskas (Hungría-España)

Puskas tiene su lugar en la historia como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. En los Juegos Olímpicos de 1952 le dio la medalla de oro a su equipo y en el Mundial de Suiza 1954 lo llevó hasta la final, donde a pesar de llegar como favoritos perdieron contra Alemania Occidental. En 1962 obtuvo la nacionalidad española y jugó para ese país en el Mundial de Chile de ese año.

Alfredo Di Stefano (Argentina-España)

La FIFA incluyó a Di Stefano entre los cinco mejores futbolistas del siglo XX, junto con Pelé, Maradona, Cruyff y Beckenbauer. A pesar de su impresionante talento, Di Stefano nunca pudo jugar una Copa Mundial. Su natal Argentina no participó en los mundiales del 50 y el 54 y luego, cuando jugaba para España, ese país no se clasificó para el Mundial del 58. En Chile 1962, Di Stefano no pudo jugar porque estaba lesionado.

Eusebio (Portugal)

Nacido en Mozambique, cuando este país aún era una colonia de Portugal, Eusebio es considerado la primera gran estrella del fútbol portugués. En 1965 fue elegido el mejor jugador de Europa. Un año después, sus goles en el Mundial de Inglaterra llevaron a su equipo hasta semifinales, en las que perdieron 1-2 ante los locales.

George Best (Irlanda del Norte)

El gran jugador de Irlanda del Norte nunca jugó un Mundial. Junto a Denis Lawy Bobby Charlton, Best llevó al Manchester United a ser campeones de la Copa Europea en 1968. Ese mismo año fue elegido el mejor jugador de Europa.

Marco Van Basten (Holanda)

El delantero holandés solo jugó un Mundial, Italia 90. En 1988 llevó a su equipo al título de la Eurocopa. En 1992 fue elegido el mejor del mundo y ganó tres veces el Balón de Oro. Una fuerte lesión de tobillo acortó su brillante carrera en 1993, cuando tenía solo 28 años.

Entre los grandes jugadores que tampoco ganaron un Mundial están Paolo Maldini (Italia), Luis Figo (Portugal), Zico (Brasil), Roberto Baggio (Italia) y Michel Platini (Francia).

¿A quién más incluirías en esta lista?

