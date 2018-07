Hijo de Niurka Marcos vive romance gay en telenovela

Emilio es también hijo del productor Juan Osorio

Juan Osorio arrancó grabaciones de la segunda temporada de “Mi marido tiene más familia“, de Televisa, en donde su hijo con Niurka Marcos, Emilio se verá involucrado en una historia gay. Osorio revela que con esta trama desea sumarse a mentes más abiertas en México.

“Cuando me lo plantearon mis escritores, al principio me costó mucho entender el por qué de este personaje. Lo chistoso es que este personaje se enamorará de Emilio, mi hijo, en la historia. Yo sé lo planteé y él me dijo que no había ningún problema “, comentó el productor.

Añadió: “Es un tema complicado contar el romance de un chavo de 15 años, no pienso poner escenas explícitas, será más un amor platónico”, finalizó.