8 habilidades para la vida que debes tener antes de mudarte

Si has decidido salirte de casa de tus padres, checa si has desarrollado alguna de estas, pues solo así garantizarás que podrás sobrevivir al cambio

Si estás a punto de abandonar la vida en el hogar familiar para ingresar al mundo real, tal vez no te des cuenta de lo cómodo que lo has tenido durante todos estos años. Pronto descubrirás que la vida adulta tiene muchas responsabilidades.

Si quieres ser autosuficiente, aquí tienes ocho habilidades para la vida que deberías haber ya desarrollado para poder salir adelante.

1. Cocinar

No es necesario convertirse en la próxima estrella de “Master Chef” antes de salir de casa, pero al menos debes tener algunas habilidades básicas en tu cocina. Comer fuera todas las noches será fácil, pero indudablemente te dejará en la ruina.

Piensa en un puñado de recetas que debes dominar antes de salirte de tu casa. Pinterest es una excelente fuente de comidas fáciles de preparar, y Youtube es un excelente lugar para encontrar tutoriales sobre todo lo que necesites hacer en la cocina.

2. Compras de comestibles

De la mano con la cocina básica, se encuentra la capacidad de comprar en supermercado. Puedes pensar que no se necesita mucho para eso, pero si no has asumido está responsabilidad antes, es más difícil de lo que cree.

Asegúrate de saber cómo preparar las comidas que harás la próxima semana. También querrás saber los mejores precios para artículos que normalmente comprarás, ya que los precios de los supermercados fluctúan. Además, deberás saber cómo elegir los mejores productos y qué cortes de carnes debes comprar.

3. Lavar ropa

Si mamá y papá te han estado lavando la ropa, asegúrate bien de tener esta habilidad desbloqueada antes de salir de casa.

Aprende a ordenar tu ropa, qué temperatura usar y saber cuándo algo debe lavarse a mano o limpiar en seco. Junto con esto debes aprender cómo tratar las manchas y también planchar.

4. Limpieza y mantenimiento básico de hogar

Cuando tengas tu primera casa, la limpieza será tu responsabilidad. Establece un horario para asegurarte de que la limpiarás de forma rutinaria.

También querrás asegurarte de saber de que eres capaz de hacer labores básica de mantenimiento del hogar. El propietario será responsable de cualquier reparación importante, pero debes saber cómo realizar tareas básicas como cambiar las bombillas, arreglar tu inodoro en funcionamiento o qué hacer en caso de que pierdas energía.

6. Mantenimiento rutinario del automóvil

Créelo o no, el mantenimiento del automóvil va más allá de solo obtener gasolina. Deberías saber cómo abrir el capó, cambiar un neumático, arrancar un automóvil y cambiar el aceite (o al menos saber cuándo es el momento de cambiarlo). Asimismo, asegúrate de llevar tu automóvil para el servicio regular programado.

6. Presupuestando y pagando sus cuentas

Administrar tu dinero de manera responsable es crucial cuando sales por tu cuenta por primera vez. Debes saber cómo hacer tu presupuesto mensual y comprender cómo funciona el crédito.

Asegúrate de diseñar tu sistema para pagar tus cuentas. La automatización es una excelente manera de evitar el retraso en el pago de tus facturas, pero igual necesitarás saber cuándo y cuánto se debe, así como también equilibrar tu chequera, o te arriesgarás a incurrir en sobregiros costosos o tarifas de fondos insuficientes.

7. Gestión del tiempo

Estarás a cargo de múltiples responsabilidades, así que asegúrate de saber cómo administrar tu tiempo sabiamente.

Sentarte diariamente o semanalmente para escribir una lista de tareas te ayudará a ser eficiente con tu tiempo. Lleva un registro de tu horario y citas en un calendario físico o electrónico.

Un buen enfoque para administrar tu tiempo es asignar tareas específicas a días específicos. Por ejemplo, podrías asignar el sábado como tu día de limpieza y lavandería, y el domingo como día de compras de comestibles.

8. Administrar tus cuidados de salud

Una vez que estés solo, tus padres ya no serán responsables de mantener tu salud, incluso si todavía estas en su seguro. Tendrás que estar al tanto de tu atención médica y dental de rutina, programando citas tú mismo y asegurándote de mantenerlas.

Ya sea viviendo solo o con roomies, conviene agudizar estas habilidades para la vida antes de salir de la comodidad de tu hogar.

Tener estas habilidades consolidadas antes de irte de casa te garantizan una entrada sin problemas en el mundo real, y no solo eso, sino que te ayudará a ahorrar dinero.