Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de un concierto de música regional mexicana con el cantante Gerardo Ortíz, en Queens, de la proyección de películas en diversos parques de la ciudad y de un festival infantil.

Jueves 5

Un festival para niños

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar al máximo de música en vivo, narraciones y presentaciones de teatro este verano. Summer on the Hudson: Children’s Performance Series trae hoy jueves a su escenario a la banda bicultural y bilingüe (inglés-español) Moona Luna, que mezcla cumbia, ritmos folclóricos mexicanos y rock en su propuesta. Esta serie se realizará todos los jueves hasta el día 26 de este mes, de 10 a 10:45 a.m. Pier I en Riverside Park South, West 70th Street en Manhattan. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 6

Disfruta una película bajo las estrellas

Si vives en Staten Island puedes aprovechar para salir a ver la proyección de películas de diversos géneros, al aire libre. La serie, que se realiza en diversos parques de toda la ciudad, trae a Staten Island en su próxima función la cinta ‘Happy Feet’, dirigida a toda la familia. En Richmond Terr. and Tompkins Ct. De 8:30 a 10:30 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 7

Concierto: Bárbara Martínez trío

La cantante y bailarina de flamenco Bárbara Martínez llegará con su trío a Terraza 7, para ofrecer un espectáculo que fundirá ritmos caribeños, jazz brasileño y flamenco, entre otros. La acompañarán en el concierto el guitarrista Cristian Puig y en la percusión Engin Gunaydin. En 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

Concierto: Son del Monte

La agrupación local Son del Monte tocará lo mejor de su repertorio en un show que tendrá como escenario González y González. La orquesta, dirigida por Manuel Rivera, trae una descarga de charanga contagiosa entre trombones, flauta y violines. Esta banda, compuesta por 11 músicos, rinde tributo a orquestas de las décadas de los 60s,70s y 80s. A las 11:30 p.m., en 192 de Mercer Street. Admisión: $10. Información: http://www.gygnyc.com

Saborea delicias del West Village

Un tour por el área de West Village promete sumergir a sus participantes en la propuesta culinaria que ofrece esa zona. El recorrido a pie incluirá además información sobre la historia de la referida zona. Durante el tour se probarán delicias de seis lugares diferentes. En el menú figuran pizzas y cannolis. Boletos: $42. La hora de partida es 11 a.m.Información: http://www.sidewalksofny.com/west-village-food-tour.php

Domingo 8

Concierto: Gerardo Ortiz

Acompaña al cantante y compositor de música regional mexicana Gerardo Ortiz, quien ofrecerá un concierto en la ciudad como parte de la serie ‘Noches mexicanas’, de la discoteca La Boom. Ortiz, que compartirá escenario con la agrupación T3R Elemento, es conocido por temas como ‘Egoísta’, ‘El aroma de tu piel’ y ‘Fuiste mía’, entre otros temas. En el 56-15 Northern Blvd. 2Fl., de Woodside, Queens. Información: http://www.laboomny.com

Martes 10

Concierto: Orquesta El Macabeo

Baila a ritmo de salsa con la orquesta El Macabeo, una experimentada agrupación compuesta por 11 músicos, que han estado sacudiendo la escena de la música bailable puertorriqueña con su singular estilo de salsa. Esta función, que tendrá lugar en el Damrosch Park, forma parte de la serie Midsummer Night Swing de Lincoln Center. La velada incluirá además clases de salsa a cargo de Addie Díaz y la participación del DJ George Nenadich. Presentado en asociación con la Conferencia de Música Alternativa Latina. Información y entradas: http://www.MidsummerNightSwing.org

Conciertos con talento de Broadway

Todos los martes durante este mes puedes aprovechar para disfrutar de Broadway Buskers, presentaciones sin costo alguno a cargo de actores y compositores de Broadway quienes realizaran muestras de sus trabajos originales. Los conciertos tendrán como anfitrión a Ben Cameron, quien además animador de BroadwayCon y Broaway Sessions. De 5:00 a 7:00 p.m., en Broadway Plaza, entre las calles 42 y 43. Gratis.

Miércoles 11

Noche de Flamenco

No te puedes perder una presentación del reputado dúo de flamenco compuesto por Sonia olla e Ismael Fernández. Ambos artistas cantarán y bailarán durante este show, que forma parte de la nueva temporada de TSQ NYC del Times Square Alliance, que incluye conciertos y presentaciones en todos los alrededores de Times Square. Desde las 6 p.m., hasta las 8 p.m. En Broadway Plaza entre las calles 42 y 43. Gratis.

Jueves 12

Concierto: Brown Rice Family

Explora una particular fusión de ritmos de la mano de la banda Brown Rice Family, quienes ofrecerán un concierto que se enmarcará dentro de la cuarta edición de la serie Live at the Archway, en la zona de Dumbo. La agrupación compuesta por ocho artistas de diversas nacionalidades, incluirá en su mezcla de ritmos música latina, hip hop, reggae, jazz y rock. A las 6 p.m., debajo del arco del Manhattan Bridge. Gratis.