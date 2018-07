Las consecuencias del incesto  

, los niños víctimas de incesto son dañados en su necesidad de sentir amor. Por tanto, es común que la búsqueda frenética de afecto dure toda la vida. Como no se sienten amados, ni respetados, su autoestima es muy baja.

A medida que crecen, los niños desarrollan un sentido de dominio y control cuando actúan sobre el mundo exterior. Establecen límites cuando piden que algo no continúe y ese algo se detiene. Por el contrario, las víctimas de incesto aprenden que no tienen poder y que, a pesar de lo que hagan, no son escuchadas y el

abuso sexual

continúa. Aprenden y sienten que no tienen control sobre sus vidas.