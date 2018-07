Conoce al árbitro millonario del mundial

Aún no hay noticias sobre si Kuipers pitará más partidos en lo que queda del Mundial de Fútbol

Los árbitros de fútbol pocas veces llaman la atención fuera del terreno de juego, pero el holandés Björn Kuipers es la excepción.

El colegiado de 45 años además de haber conseguido sus logros dentro de la cancha deportiva dirigiendo finales históricas y partidos mundialistas, también puede presumir de poseer una fortuna cercana a los 12,4 millones de euros (unos 14 millones de dólares)

Kuipers es licenciado en Administración de Empresas y copropietario de una cadena de supermercados “C100”, con más de 500 sucursales en su país natal. Además, sus altos beneficios económicos le han valido para ser uno de los patrocinadores del piloto holandés de Fórmula Uno, Max Verstappen, de la escudería Red Bull.

Pero aún tiene más ingresos económicos. A esas cifras mencionadas hay que sumar los 6 mil euros que obtiene por cada uno de los partidos que arbitra y los beneficios que obtiene de un negocio de peluquerías al que se sumó recientemente.

Participaciones mundialistas

En esta Copa del Mundo ya dirigió el Egipto-Uruguay, Brasil-Costa Rica en fase de grupos, además del España-Rusia de octavos y el Inglaterra-Suecia de cuartos.En total suma cinco encuentros en lo que va del certamen si contamos que fue cuarto árbitro en el partido entre Argentina y Nigeria. A estos partidos habrá que añadir los tres que dirigió en Brasil 2014. Aún no hay noticias sobre si Kuipers pitará algún otro partido en lo que queda del certamen, pero si no, seguramente no tendrá tiempo para lamentarse. Mientras viaje de vuelta a casa, sus ingresos seguirán en aumento.