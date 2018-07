Mujer golpea con ladrillo a hispano de 92 años y le grita: “¡Regresa a tu país!”

VIDEO: El hombre no sabe por qué fue atacado con tal salvajismo

Una mujer de raza negra agredió salvajemente con un ladrillo a un hombre de origen mexicano de 92 años de edad, dejándolo ensangretado en el suelo.

Los hechos ocurrieron el 4 de julio, cuando Rodolfo Rodríguez estaba caminando en una calle de Willowbrook, en Los Ángeles, y los atacantes supuestamente le hicieron comentarios racistas y lo golpearon.

La mujer desató su furia cuando accidentalmente Rodríguez se topó con el hijo de la señora y ella reaccionó con furia.

Otra mujer intervino, grabó el video y confrontó a la mujer, además de tomarle una fotografía y llamar a la Policía, la cual ya investiga los hechos.

“Es un tipo viejo. Nadie ni siquiera debería hacerle daño, porque no quisiera ver a nadie lastimando a mi padre o a mi madre. No me gustaría ver a alguien saltar sobre un tipo mayor como ese”, dijo la vecina Margie Morris, entrevistada por ABC.

Los hechos ocurrieron en la Calle 118 Street y la Avenida Central. “Dios mío. Es demasiado ofensivo”, expresó la mujer que grabó el video.

Según la testigo, el hombre estaba caminando por la acera y pasó junto a la mujer. El testigo dijo por alguna razón que molestó a la mujer y fue entonces cuando comenzó.

“La mujer lo empujó y lo dejó caer. Ella tomó el bloque de concreto y lo golpeó en la cabeza muchas veces”, contó.

En GoFundMe se abrió una cuenta para ayudar a la víctima, la cual ya suma más de $150,000 dólares en tres días.