El verano da hambre en NYC

Prepárate para saborear los más variados platos, asistir a festivales y mercados de comida al aire libre y para aprovechar los descuentos que traerá la próxima edición de la Semana de los Restaurantes

La temporada veraniega no solo es ideal para disfrutar de paseos a la playa o al parque, sino que es también la temporada perfecta para degustar los más exóticos platos que puede ofrecer la ciudad, al aire libre.

Así que no dejes de asistir a los festivales y mercados callejeros que se realizan en los cinco condados, entre los que por ejemplo destaca el Smorgasburg, abierto todos los fines de semana en dos localidades de Brooklyn. De igual manera, puedes aprovechar las ofertas para visitar los más populares restaurantes de la ciudad, durante la próxima edición del NYC Restaurante Week, que arranca el 23 de julio.

A continuación te damos una lista de algunos de los próximos eventos culinarios en la ciudad.

Smorgasburg

Smorgasburg es una cita ineludible que durante los fines de semana te permitirá degustar una vasta variedad de opciones culinarias provenientes de los más recónditos lugares del mundo. Este mercado al aire libre, considerado como uno de los más grandes del país, está abierto los sábados en el área de Williamsburg y los domingos en Prospect Park, Brooklyn. Allí encontrarás más de 100 propuestas de comerciantes locales, en horario de 11 a.m., a 6 p.m. Información: http://www.smorgasburg.com

Go Africa Masters Chef

Únete a una fiesta que celebra la herencia africana, durante el desarrollo del Go Africa Harlem Street Festival. Este festival incluye en su agenda ‘Go Africa Masters Chefs’, los días 14 y 15 de este mes, cuando ocho chefs estarán cocinando platos de las cocinas caribeña, africana y americana. Durante el sábado 14 los expertos comenzarán a cocinar desde las 10 a.m. Esta no será una competencia, los chefs pondrán sus habilidades a prueba con el objetivo de mostrar el placer de cocinar y disfrutar la comida. Información:http://www.GoAfricaHarlem.org

Semana de los Restaurantes

Como cada año, este mes de julio regresa la NYC Restaurant Week, un evento en el que participan más de 300 restaurantes locales y que trae una propuesta que de seguro no podrás resistir. La oferta consiste en disfrutar de un almuerzo o cena, en el restaurante de tu elección, que incluirá tres platos. El precio fijo para los almuerzos es $26 y el de las cenas de $42. En la lista de restaurantes no podían faltar restaurantes latinos y entre estos figuran, Barraca, Bodega Negra, Calle Ocho y Dos caminos, entre otros. NYC Restaurant Week se celebrará desde julio 23 hasta agosto 17. Información: http://www.nycgo.com

Festival de cervezas en Queens

El sábado 21 de este mes puedes ir rumbo a Flushing, Queens, a disfrutar de más de 200 tipos de cervezas creadas por 80 casas cerveceras que ofrecerán sus productos en el New York Beer Fest. Este evento, en el que también habrá disponible platos diversos para maridar con las cervezas, tendrá lugar en Citi Field, el estadio del equipo de los Mets. El programa del festival que además brindara música y juegos, incluye dos sesiones para comidas y bebidas de 12 a 4 p.m., y de 6 a 10 p.m. Para información y entradas: http://www.nybeerfest.com