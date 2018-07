Matrimonio interracial a la alza en EEUU

Cada día es más común ver parejas conformadas por personas de diferente raza, etnia o nacionalidad

Estados Unidos es una de las naciones más ricas en cuanto a razas y etnias se refiere, ya que en el territorio conviven millones de personas nacidas ahí así como en diferentes partes del mundo.

Por ello es que muchas cosas sociales han cambiado en el país, iniciando por el concepto de matrimonio, ya que cada vez es más común la unión de personas de diferentes sitios del planeta, ejemplo de ello es que el porcentaje de familias de parejas casadas interraciales o interétnicas creció en EEUU de 7.4% a 10.2% del 2000 al 2012-2016.

Actualmente, existen 7 tipos de combinaciones de parejas casadas interraciales e interétnicas que representan el 95.1% de todos los matrimonios. El grupo más grande lo conforman blancos no hispanos casados con hispanos, que aumentaron en 43.2% de los condados. Por el contrario, solo el 3% de los condados mostraron un aumento en el porcentaje de hogares de parejas casadas que eran blancos no hispanos casados con indios americanos no hispanos o nativos de Alaska.

¿En qué estados ha habido un crecimiento de matrimonios interraciales?

Todos los estados experimentaron un aumento en el porcentaje de hogares interraciales e interétnicos de parejas casadas desde 2000 hasta 2012-2016.

Dos estados, Hawaii y Oklahoma, y el Distrito de Columbia aumentaron en 4.34 puntos porcentuales o más. 9 estados, ubicados principalmente en el oeste y la región del Atlántico medio, aumentaron en 3,34 a 4,33 puntos porcentuales. Diecisiete estados aumentaron en 2.40 a 3.33 puntos porcentuales. Los 22 estados restantes aumentaron en menos de 2.40 puntos porcentuales.

Si bien el porcentaje de hogares de parejas casadas que son interraciales / interétnicas aumentó en general, esto varió según el condado.

Existen mapas a nivel de condado para combinaciones específicas de parejas casadas interétnicas e interétnicas, como las parejas en las que un cónyuge es blanco no hispano solo y uno de los cónyuges es hispano, los cuales puedes consultar aquí.