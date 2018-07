Video: Niurka Marcos, ¿víctima de acoso sexual?

La polémica famosa dice si alguna vez sufrió de acoso

Niurka Marcos es una de las mujeres más polémicas del medio del espectáculo. La cubana se ha caracterizado por ser una mujer segura de si misma y que no se deja de nadie peleando contras las injusticias.

Con el movimiento “Me Too” en Hollywood se han destapado muchas historias de como se maneja la industria y eso ha repercutido en México. A Marcos se le cuestionó si alguna vez sufrió de algo por el estilo.

“Yo no, porque yo soy una niña con unos ovarios muy grandes”, dijo al programa “Ventaneando” “Entonces, mira mijito yo uso el ‘sí’ porque existe y uso el ‘no’ porque existe. Y la que se quiere prostituir y [a] la que le pasa eso, es porque a fuerza quiere a cualquier precio ser famosa. Te pasó por querer ser famosa. Y ese es el precio que tú decidiste pagar”.

La participante de “Rica Famosa Latina” confesó que una vez si recibió una propuesta indecorosa.

“A mí una vez me pidieron las nalguitas mías para arreglar los papeles de inmigración y no las di. Y me fui a donde estaba el superior de ese señor y le puse la queja. Me entendiste, le das tus cositas a quien tú quieras y si las diste y te dieron el protagónico no te quejes más”, reveló.

Eso si, Niurka cree que son los menores de edad a los que deberían de proteger.

“Las únicas personas que deben ser protegidas en estos casos son los menores de edad: niñas o niños. Los que son adultos ya y pueden tomar una decisión de qué hacer con sus intimidades, ya no. Me entendiste, porque la primera vez o el primer instante que tu intuición te marca foco rojo, de que esa persona te va a pedir tu cuerpo para poder estar en esa novela, te hechas para atrás, abres la puerta y te vas”, añadió Niurka.