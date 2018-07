Chicharito visitó en su natal Guadalajara a niños con cáncer

Impactante. Admirable. Gracias por haberme recibido a toda la gente del hospital civil de Guadalajara! 🙏🏽 Especialmente gracias a ti Rodrigo para que esto se hiciera posible!! 😘

A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_) on Jul 18, 2018 at 1:40pm PDT