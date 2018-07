¿Por qué no están las canciones de RBD en Apple Music y Spotify?

Fans del grupo extinto añoran poder escuchar los éxitos nuevamente

Pedro Damián reveló que las canciones de RBD no se encuentran en plataformas digitales porque posiblemente Televisa, la empresa que tiene los derechos o la disquera EMI no se ponen de acuerdo.

“No lo sé a ciencia cierta, esas partes son negociaciones empresariales, y yo no tengo injerencia en eso; es un conflicto entre compañías y no han encontrado solución. Es una lástima porque son canciones tan bonitas que deberían estar en la luz pública. No sé cómo está ese enredo, pero sí es un enredo y ojalá se liberara pronto”, declaró.

El productor, quien fuera cabeza de RBD, aseguró que haría todo lo posible para que los temas estén disponibles en plataformas digita­les.

“Serían increíbles, la gente las volvería a oír, vamos a ver si se da. No es un tema en el que yo pueda intervenir, sino es un tema de aboga­dos. Yo no tengo el poder para provocar eso; los fans me preguntan constantemente, pero les digo que no puedo hacer nada, no es un tema del creativo, sino del abogado”, dijo.

Por el contrario, los temas de su nueva te­lenovela Like, la leyenda, la cual arranca el 3 de septiembre por Las Estrellas, en Televisa, sí estarán disponibles en las tiendas digita­les.

“Sí estarán en iTunes y Spotify también y seguramente sí haremos disco, porque a los chicos también les gusta el disco físicamen­te”, finalizó.