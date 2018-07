Restaurante expulsa de por vida a cliente por dejar nota racista a mesero

"Terrorista", así describió un comensal al chico que le atendió, y todo por tener un nombre de origen árabe

Una vez más, se registró un acto racista en un restaurante en Estados Unidos, particularmente en el Saltgrass Steak House de Odessa, Texas, en donde un cliente tuvo una pésima idea de escribirle una nota bastante desagradable al mesero que lo atendió.

Un joven de 20 años llamado Khalil Cavil se dirigió a la mesa que estuvo sirviendo para recoger el pago, cuando se dio cuenta que esta persona indicó en el ticket que no le daría propina, argumentando esto con algo que escribió en el papel: “No damos propinas a terroristas”, encerrando en un círculo el nombre del mesero, el cual es de origen árabe y que significa “amigo”.

Molesto por lo sucedido, Kahil decidió compartir su mala experiencia en el trabajo en Facebook, publicando un mensaje antirracista y una fotografía del ticket:

Como sucede en estos casos, la publicación se hizo viral y el joven ha recibido diversas muestras de cariño y apoyo, e incluso hay quienes han decidido apoyarlo económicamente para que a finales de año pueda iniciar sus estudios en una universidad de Dallas.

A pesar de que Cavil no dio nombres de las personas que le dejaron esa nota, en entrevista con The New York Post, Terry Turner, director de operaciones del restaurante, indicó que ellos sí los tienen identificados y por ello, la empresa ha decidido no brindarles ningún tipo de servicio de por vida.

“Respaldamos y apoyamos a nuestro empleado. El racismo de cualquier forma es inaceptable y hemos prohibido que este cliente regrese a nuestro restaurante”, indicó Turner.