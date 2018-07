Una novia no puede dejar de reír en su boda, ¡mira el vídeo!

La boda se convirtió en un divertido evento que albergó todo tipo de situaciones inesperadas

En una boda reciente, lo que comenzó como una actuación de los padrinos de boda de lo más entrañable se convirtió rápidamente en una memorable danza inspirada en las películas de Disney.

Primero comenzó a sonar “My Girl”, de los Temptations, pero casi a los pocos segundos se inició un mashup de “Start of Something New New”, de High School Musical. Luego, el popurrí de éxitos incluyó canciones de Beauty and the Beast, Aladdin, Moana y más, entre otras muchas canciones pop.

El novio, que compartió la actuación en YouTube, escribió: “Preparé este baile junto con los padrinos para sorprender a mi bella esposa”.

Añadió: “mezclé canciones de todas nuestras películas favoritas de Walt Disney e intenté incorporar e imitar los bailes de cada película”.

Mira el vídeo, ¡no tiene desperdicio!