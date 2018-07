Neymar se toma con buen humor las burlas en su contra

El delantero brasileño asegura no estar "molesto" por los ataques en su contra en la Copa del Mundo

El brasileño Neymar tomó con humor las burlas en redes sociales sobre su exageración al recibir faltas en el Mundial.

En la gala benéfica de su fundación, el delantero no se molestó por los “ataques” que recibió durante la Copa del Mundo.

“Los vi (los memes). Los tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso”, dijo.

“Mi futbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales ‘con permiso, mi amor, quiero hacer un gol’, tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta”, explicó.

Durante el Mundial de Rusia, la estrella de Brasil fue el blanco de bromas y parodias por sus exageraciones al momento de ser golpeado por un rival, pero él tuvo su explicación.

“A veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, además después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas. Es difícil, pero quien no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber”, comentó.