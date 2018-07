Niño con enfermedad que convierte la piel en piedra busca una cura

Todo empezó en 2012 con un extraño bulto duro en el muslo derecho de Jaiden Rogers, un niño de Colorado. Después, los tejidos de la cadera, el estómago y la espalda del pequeño, de entonces 6 años, comenzaron también a endurecerse. “Su piel es básicamente como de piedra“, dijo la madre del menor a la revista People.

Los padres del pequeño, Natalie y Tim, luchan por encontrar una cura a esta rara enfermedad conocida como el síndrome de la piel rígida.

Doctors diagnosed Jaiden Rogers with Stiff Skin Syndrome, and now his parents, Tim and Natalie, fight for a cure before the extremely rare disease causes their son’s entire body to harden. Watch more on #PeopleFeatures here: https://t.co/5gJjwLjqb4 pic.twitter.com/IgsMGj5VTi

— PeopleTV (@peopletv) 19 de julio de 2018