Supergirl: Nicole Maines, la primera actriz trans en interpretar a una superheroína en TV

La producción de CW hizo historia al sumar a su elenco a la intérprete para el papel de Nia Nal

En el panel de Supergirl de la Comic Con de San Diego se llevó a cabo un anuncio muy importante que marca un hito en el mundo televisivo: Nicole Maines, actriz transgénero, fue incorporada al cast de la serie y se convertirá así en la primera intérprete trans en personificar a una superheroína en TV.

Maines es actriz y activista, formó parte del documental de HBO ‘The Trans List’ y también es el foco del libro ‘Becoming Nicole’, escrito por Amy Elis Nutt. En la cuarta temporada de Supergirl – producción creada por Ali Adler, Greg Berlanti y Andrew Kreisberg para la CW – podremos ver a Nicole en el rol de Nia Nal, personaje basado libremente en el de Nura Nal (también conocida como Dream Girl), que es parte del universo de cómics de DC. En un comunicado de prensa se describió a Nia como “una joven trans de buen corazón que tiene el impulso de proteger a los demás“.

La noticia del casting de Maines llega días después de una controversia generada en torno a Scarlett Johansson, quien había sido elegida para interpretar a un hombre tras en la biopic de Rupert Sanders, ‘Rub and Tug’. Luego de recibir duras críticas, la actriz dio un paso al costado de la producción.

“A la luz de los recientes cuestionamientos éticos planteados en torno a mi selección como Dante ‘Tex’ Gill, he decidido retirar respetuosamente mi participación en el proyecto“, explicó Johansson a la revista Out. “Aunque me hubiera encantado la oportunidad de protagonizar esta historia y de mostrar la transición de Dante a una nueva vida, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero, y estoy agradecida de que este debate, aunque controvertido, haya desencadenado en una discusión más amplia sobre la diversidad y la representación en el cine”, escribió la actriz.