Facebook: “Vende” como prostituta a su sobrina de 5 años, pero todo se complicó

Implicado da la cara en entrevista de televisión

Un hombre en Perú señalado por supuestamente intentar vender como prostituta a su sobrina de 5 años a través de Facebook, alegó que su cuenta había sido hackeada.

Alexander Quispe Puchuri negó este martes ante las cámaras ser la persona que publicó en la red una mensaje con foto incluida en la que se vendía a la menor por 1,500 soles (poco más de $450 dólares).

“Aprovechen gente de Lima, iré con mi sobrina el próximo sábado y aprovechando el viaje para tener algo de dinero la pondré en promoción, normalmente está en 3000 soles, pero ahora a la mitad de precio porque urge el dinero. Tan solo 5 añitos y ya está bien entrenada. Solo tratos serios”, lee el anuncio del presunto proxeneta en el grupo “VENDO COMPRO DE TODO – LIMA PERU OFICIAL”.

La presión en redes llevó a que la Policía Nacional del Perú se pronunciara sobre el caso.

En una publicación en la referida red ayer, las autoridades indicaron que sigue abierta una investigación.

“Hacemos de conocimiento público, con relación a la información difundida en redes sociales, sobre un sujeto que ofrece los servicios sexuales de una menor de cinco años. Al respecto comunicamos que nuestras unidades especializadas están realizando las investigaciones correspondientes sobre lo suscitado”, indica el comunicado.

En vista de la controversia generada, Quispe Puchuri respondió con el argumento de que podría tratarse de una venganza en su contra de una supuesta chica mexicana.

“Por mensaje me he comunicado con esa persona y me saluda desde México… incluso me dijo que ya lo aburrí y que quiere eliminarme”, expresó el hombre quien es soltero y vive con su madre y sus hermanos.

En entrevista con Cadena Sur de Marcona, insistió en que una intruso (a) supuestamente ingresó a su cuenta de Facebook.

“Yo nunca he publicado ese mensaje. Yo no utilizo ese tipo de comentarios y mis amistades saben que hace un mes he sido hackeado (en Facebook), y por eso les pedí que me eliminaran de sus contactos”, planteó.

“Soy consciente de que esta publicación es muy grave y no se lo deseo a nadie, ya que es algo muy serio, no puede ser que a uno lo difamen de esa manera. Me están dañando a mí y a mi familia” , agregó Quispe Puchuri.

El mototaxista señaló que presentó una denuncia ante la Policía.