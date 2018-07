La respuesta de Yanet García a su ex que la ‘cortó’ por su afición a los videojuegos

Cachetada con guante blanco

Este martes el youtuber Douglas ‘FaZe Censor’ Martin dio a conocer que había terminado su relación con Yanet García, entre otras cosas, para concentrarse en ganar el campeonato del videojuego “Call of Duty”. El día de hoy la llamada “Chica más sexy del clima” fijó su postura.

“Me siento tranquila, obviamente fue algo que no me esperaba, soy ser humano, hubo dolor, hay días difíciles, pero estoy tranquila”, dijo en el programa “Hoy” de Televisa, donde conduce la sección de pronóstico del tiempo.

En exclusiva @IamYanetGarcia habla de la ruptura con su ahora ex novio: "A mí me gusta hablar las cosas de frente"… Checa qué más nos contó 👇#HoyLoHacesTú pic.twitter.com/mFTPcZ6xBV — Programa Hoy (@programa_hoy) July 25, 2018

La escultural conductora mexicana confirmó que la relación con Douglas había finalizado en términos agridulces:

“Fue una relación muy bonita, aprendimos y crecimos juntos, pero lo más importante es ser tú misma, así que me quedo con lo mejor de la relación”.

Sobre las versiones de que un videojuego había interferido en su amor, Yanet evitó hacer juicios:

“Los dos tenemos sueños muy grandes, estamos en una relación a distancia, no lo juzgo, está en busca de sus sueños… yo le deseo todo el éxito, ojalá gane su campeonato”.

El que Douglas hubiera anunciado el rompimiento de manera unilateral, no dejó contenta a la joven:

“No me sorprendió, ambos trabajamos en redes sociales y él tenía un compromiso con sus seguidores, creo que no fue la manera, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho juntos… Yo soy directa y me gusta hablar las cosas de frente”.

A manera de respuesta digital, Yanet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que puso “punto final” al capítulo.

Pocos, especialmente el público masculino, pudo creer que Douglas haya terminado a Yanet, sobre todo después de mirar la sensual producción que hizo para la revista Maxim.