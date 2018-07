Policía rescata a hombre a punto de ser atropellado por tren en Nueva Jersey

Kyle Savoia, joven policía en Perth Amboy de apenas 22 años, acaba de tener el reto más tenso en su corta carrera, al salvar la vida de un hombre que estuvo a punto de ser atropellado por un tren NJ Transit.

“Simplemente saltó frente al tren”, afirmó Heidi Burke, testigo desde la plataforma la mañana del 19 de julio. “El tren no estaba frenando en absoluto”, agregó, llamando a Savoai “un héroe de la vida real”.

Savoia ha sido policía sólo por siete meses, pero sus difuntos padre y abuelo ejercieron la misma profesión por 28 y 25 años, respectivamente. Está “siguiendo los pasos de su padre y su abuelo”, dijo emocionada su madre, Donna Savoia, citada por Pix11.

“Estaba muy nervioso de que el tren no se detuviera”, comentó. El hombre no identificado, que según testigos se había acostado en las vías minutos antes por razones desconocidas, resultó ileso, pero fue trasladado a un hospital para su evaluación, no sin antes agredecer al policía por salvarlo.

“Parecía asustado, nervioso”, dijo Savoia. “Realmente no sabía dónde estaba”.

El joven héroe está agradecida de poder marcar la diferencia. “El trabajo significa todo. Tú vienes aquí para marcar la diferencia en la vida de todos, sin importar qué, salvarlos, ayudarlos. Ayudándolos a cruzar la calle”, dijo. “Salvar la vida de alguien, es incluso mejor”.